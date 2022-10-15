В Башкирии подросток чуть не попал под поезд, пытаясь перебежать пути

В Иглинском районе на станции Кудеевка произошел опасный инцидент — 18-летний юноша пытался перебежать железнодорожные пути, в то время как по ним мчался поезд. Об этом сообщили в управлении следкома на транспорте.
В ведомстве сообщили, что машинист применил экстренное торможение, в результате чего подросток отделался травмами. Железнодорожный состав зацепил юношу за рюкзак и протащил несколько метров.
На данный момент следственное управление проводит проверку по этому случаю.
Ранее мы писали о том, что двоих дебоширов из Башкирии не пустили на поезд из-за неподобающего поведения.