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В Башкирии подросток чуть не попал под поезд, пытаясь перебежать пути

15 октября 05:07
Фото: 1MI
Парень зацепился рюкзаком за выступающие части состава, в результате чего получил незначительные травмы.

В Иглинском районе на станции Кудеевка произошел опасный инцидент — 18-летний юноша пытался перебежать железнодорожные пути, в то время как по ним мчался поезд. Об этом сообщили в управлении следкома на транспорте.

В ведомстве сообщили, что машинист применил экстренное торможение, в результате чего подросток отделался травмами. Железнодорожный состав зацепил юношу за рюкзак и протащил несколько метров.

На данный момент следственное управление проводит проверку по этому случаю.

Ранее мы писали о том, что двоих дебоширов из Башкирии не пустили на поезд из-за неподобающего поведения.

#Новости#1#Анастасия Денисенко#Происшествия
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