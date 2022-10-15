«Салават Юлаев» разбил «Нефтехимик» в на самом деле тяжелом матче

Широкая публика всегда будет активнее собираться на «Ак Барс» или ЦСКА, чем на «Куньлунь» или «Северсталь» (простите, Андрей Владимирович, начали вы сезон так себе). Это логично, но клубу стоит активнее раскручивать остальные противостояния.
Эти игры тоже важны с точки зрения хоккея, за них дают те же очки, клубу все равно надо зарабатывать, а зрителям на них тоже может быть интересно. Не надо привыкать к стандартным топам и именитым игрокам, зрелище может быть везде, а фавориты в современном хоккее — более гибкая группа, чем раньше.
Вот, что сделал «Салават Юлаев» для матча с «Нефтехимиком» в добавок к стандартным активности до игры и в перерывах:
Да, это не так много: например, несложно было бы добавить автограф-сессию с кем-то из неиграющего состава и/или позвать игроков «Агидели» и «Толпара». Но это уже хоть какие-то попытки, которых многие годы вовсе не было.
6631 зритель на игре — скорее фактор выходного дня, но при правильном подходе игры с «Нефтехимиком» будут собирать не хуже в любой день недели. В следующей домашней серии будет «Амур» и этот матч тоже способен собрать неплохую часть стадиона.
Начало встречи с нижегородцами не понравилось ни тренерскому штабу, ни игрокам. Позавчера Виктор Козлов отмечал, что четырехдневная пауза между матчами тоже должна учить молодых хоккеистов. Учить поддерживать форму и правильно восстанавливаться.
В конце предыдущего текста я предполагал, что игру против Нижнекамска «юлаевцы» начнут лучше. Дело было еще и в том, что против «Торпедо» удалось не пропустить в экстремальном овертайме: моральный подъем, больше уверенности в одноклубниках.
Ожидания оправдались на сто процентов. С первых смен неплохо заполненная «Уфа-Арена» увидела значительно более активный и настойчивый «Салават Юлаев». Даже до гола:
Гости начали робко, мало выбирались в атаку, и за это время можно лишь выделить лишь промах из выгодного положения на четвертой минуте, к сожалению, не попавший в хайлайты.
«Салават» явно чаще контролировал шайбу и мог позволить себе вернуться в собственную зону, чтобы начать раскат. А что? Соперник ведь не прессингует и откатывается. Лучшей иллюстрацией этому стал как раз гол Ивана Дроздова.
22-летний белорусский нападающий прервал безрезультативный восьмиматчевый отрезок, Шакир Мухамадуллин получил четвертый ассист за пять матчей, Райан Мерфи набрал очки в пятой подряд игре.
После пропущенной шайбы гости оживили прессинг, выбираясь порой даже двумя нападающими, постепенно сравнялись в хозяевами в темпе и стали более цепкими в своей зоне. Лучше всего «волкам» удалась вторая половина встречи, в которой они сумели превзойти «черно-зеленых» по числу бросков.
Но главное достижение «Нефтехимика» — меньшинство. Это не противоречит тому, что они пропустили два раза. Во-первых, два раза из шести — сыграть 4 на 5 им пришлось немало, а на выезде, даже ближнем, все равно тяжелее поддерживать тонус. Во-вторых, речь о том, чтобы мешать защитникам.
Они не сдержали Павла Коледова (третий гол за семь матчей), однако было очевидно, что команда Олега Леонтьева ждала угрозы именно от защитников. Краевые игроки «ромбика» выкатывались сразу поближе к защитникам, сжимались ближе к воротам, группировались по двое.
По воротам «Торпедо» оборонцы уфимского клуба нанесли 15 бросков, против команды из соседней республики — всего 7. При том, что было на четыре попытки большинства больше и не было овертайма — дополнительного времени на участие защитников (хотя кажется, что в ОТ они бросают мало).
В третьем периоде «Нефтехимик» провел в атаке 5:53 против 4:16 Уфы, несмотря на то, что они дважды удалялись. В последнем отрезке они перебросали 12:5, хотя многое было с дальней дистанции.
В совокупности команда Виктора Козлова обошла гостей по блокшотам, но они отстали всего на один: 18-17. Кирилл Воробьев подтвердит: даже при 0:4 они не опускают руки и до последнего ложатся под шайбу.
Гости вполне умели реагировать на пропущенные голы.
После первого гола: как уже сказано, включили прессинг и постепенно подтянули скорости. На 15-й минуте им удалось в контратаке заставить обороняться молодежную тройку (один бросок в створ и один мимо)
После второго: на 22-й минуте нижнекамцы провели первую (и почти последнюю) затяжную «позиционку», в которой бросили в створ один раз и еще раз шайбу на себя принял Егор Сучков. В следующей же смене они снова ненадолго закрыли «Салават» — Михаил Науменков вывел шайбу лишь ценой проброса.
После того, как Шмелев сделал 4:0 (очень красиво, но заметьте, что это атаку завершили без защитников — пусть и разыгрались с Коледовым) соперники в следующей же смене нанесли два броска в створ за один заход в атаку.
«Юлаевцам» пришлось работать в защите куда больше, чем может показаться по счету.
Большой вклад в победу внес Илья Ежов (29 спасений) — это не тот «сухарь», когда вратарь скучает. Ценно, что Уфа стабильно играла весь матч в обороне. Например, после четырех успешных входов с контролем 5 на 5 в третьем периоде «Нефтехимику» удалось сделать что-то полезно лишь раз из следующих семи.
Говоря о статистике входов в целом, тут у хозяев все было хорошо: почти 68% визитов в зону атаки завершились полезно: броски, моменты, пробросы и удаления соперника. Но снова, как и на старте сезона, меньше половины бросков дошли до створа.
Только этим пунктом можно было продолжить разговор об обороне. Очень правильно, что именно Глебу команда вручила в раздевалке приз лучшему игроку встречи.
И неспроста Виктор Козлов высказался о номере 87 так:
«Он провел сегодня идеальный матч с его стороны. Он должен это делать из игры в игру. Если будет забивать голы, это будет дополнительный бонус»
Кузьмин был в числе лучших бомбардиров «Толпара», но даже тогда, на фоне приличной статистики, проявлялись его «танковые» навыки и мобильность.
Глеб не великий технарь, но вполне успешно примерил роль разрушителя: он выходит в меньшинстве, выкатывается под бросок, выводит шайбу и контратакует. Часто после блокшотов он возвращается на лавку, превозмогая боль.
По итогу субботы Глеб занес в протокол два блокшота, провел один хит и развил пятую в команде среднюю скорость 14,93 км/ч. Но главное — был одним из самых заметных на площадке.
Например, здесь Кузьмин оставил не у дел двух защитников (помните Руслана Петрищева?).
Здесь он накрыл соперника, играя в меньшинстве и выиграл команде время.
Качественный матч в день отцовства. Поздравляем Глеба и ждем голы.
Егор Сучков попал во второе звено к Александру Кадейкину и Сергею Шмелеву на место Ивана Бочарова, переведенного в четвертое сочетание. Номер 72, как уже отмечалось, заблокировал бросок, пробовал прорываться по флангу и однажды бросил прямо от души. Его 14,24 км/ч — четвертая скорость в «СЮ».
Пока рано оценивать его игру — посмотрим, останется ли в звене. Сучков показался быстрым хоккеистом, он старается быть открытым передаче и с такими партнерами у него будет шанс отличиться.
В одной смене Сучкова ударили в спину и партнеры сразу вступились. Полезный месседж молодому: ты среди своих, мы тебя в обиду не дадим.
Шакир Мухамадуллин играл с Райаном Мерфи в первой паре и в первой спецбригаде большинства. Шакир набрал четвертое очко в пяти играх (0+4). В большинстве он располагается на вершине и сейчас больше является разыгрывающим.
Данил Башкиров за скромные 8:59 (второе наименьшее время) прервал серию из четырех матчей без набранных очков, сделав пас Алексею Пустозерову. Заблокировал два броска, в том числе, в меньшинстве, и на нем фолили.
Выше был опасный блокшот Кирилла Воробьева — в той атаке участвовали Башкиров и Ярослав Цулыгин.
Для номера 73 это было самое эффектное действие матча — можно засчитать за прогресс. Но Ярослав снова попал в штрафной бокс после семи игр без нарушений. Конкуренция среди лимитчиков должна быть. 8:31 Ярослава — минимальный айстайм матча.
Возможно, молодых защитников кто-то предложит варьировать примерно, как вратарей. Ошибся, удалился — на следующий матч выходит другой. Но, вероятно, тренерский штаб не хочет так запугать молодежь и дает им учиться на ошибках. Пока доверие молодым и результаты команды сочетаются.
Алексей Пустозеров оформил третью шайбу в пяти играх и ниже вы прочитаете его слова об этом. Ценно, что выделил вклад Евгения Бирюкова. Помимо гола отметим блокшоты и вывод шайбы из зоны в меньшинстве в непростой ситуации.
Данил Алалыкин выходил в большинстве, но забрасывали без его участия. После трех отличных игр на вбрасываниях ему удалось взять лишь три «точки» из восьми, допустил потерю на синей. Но и он сделал блокшот, трижды бросил (пытался с острого угла) и стал вторым в команде по средней скорости (15,23 км/ч).
Три броска за матч — лучший показатель «СЮ», который Данил разделил с Иваном Дроздовым. Белорус же стал быстрейшим «юлаевцем» (15, 39 км/ч). Вдобавок к голу Иван принял на себя три броска, причем два — в меньшинстве в третьем периоде.
Наконец, Сергей Варлов получил 15 смен, сыграв 10:09 — это его самое большое игровое время в сезоне. Пока Варлов играет вполне рационально и не сыпет ошибками. Кстати, в прошлом матче партнером Григория Панина был другой молодой защитник, Александр Комаров.
В итоге молодежь «юлаевцев» заблокировала 9 бросков соперника. Ровно половина всех блокшотов команды. Так что половину пачки «сухарей» Илья Ежов должен отдать им. Здорово, что молодые ребята не боятся.
Сухие победы «Салавата Юлаева» в регулярных чемпионатах КХЛ:
Пять побед «на ноль» — уже второе место в клубной истории. Впечатляет, что их удалось добыть всего за 18 игр. Уфа пропускает меньше всех на Востоке (31), а в лиге лишь на две шайбы отстает от питерского СКА.
29 бросков могут быть разными. Илья Ежов несколько раз порядочно выручал команду. Вратарь поймал кураж очень вовремя — впереди непростые соперники на выезде.
Складывается впечатление, что в уфимском клубе сложилась вполне хорошая атмосфера: мы видим, что все игроки могут сыграть самоотверженно, за молодежь вступаются, в раздевалке весело. Против «Нефтехимика» хорошие моменты имела каждая пятерка. Очень позитивный задел перед гостевой серией.
Крайний нападающий «звена злых собак» — о своем голе, блокшотах команды и важности игр против «не топовых» соперников.
— Сделали свое дело. Команда здорово отработала в меньшинстве, забили в большинстве, и мы тройкой забили. Хороший матч.
— Что скажешь про свою шайбу?
— Здорово получилось, все здорово сыграли. Сначала Женя Бирюков хорошо подстраховал на синей линии, отдал Дане Башкирову. Не знаю, он нацеленно мне давал пас, или просто у него шайба сошла, но в итоге получился отличный пас мне прямо в перо — я подставил. Здорово, что забил.
— Третий гол в пяти играх. Что делаешь правильного?
— Просто стараюсь выходить и думать именно о предстоящей смене, не закидываться вперед. Просто стараюсь добавлять с каждой игрой, и здорово, что получается реализовывать моменты.
— Сегодня у тебя были еще и блокированные броски, и шайбу в меньшинстве ты выводил.
— Это тоже немаловажно. У нас сегодня не только я, очень много игроков блокировали шайбы. Это важнейший компонент при игре в меньшинстве. Это определяет то, какая у нас команда: все ловят шайбу, пластаются в меньшинстве, не жалея себя.
— После предыдущего матча и главный тренер, и некоторые игроки отмечали неважный старт, но сегодня начали гораздо активнее. Был акцент на это?
— Не знаю, как это связано с физиологией, как сказываются четырехдневные пропуски, но действительно, в том матче чуть-чуть заглохли в начале. А сегодня с первых смен было видно, что команда бежит, что у команды есть силы. Мы использовали этот накал в свою сторону.
— Как правильно начинать третий период, когда счет 4:0? Вы что-то меняли?
— Нет, мы ничего не меняли. Тренера в таких случаях говорят, что впереди еще целый период, что хоккей — такая игра, что все может перевернуться. Нам надо продолжать действовать правильно, а не гнаться за голами, за передачами. Не уходить в откат, а играть в ту игру, в которую мы играли с первого периода.
— С точки зрения выполнения тренерского задания, стабильности игры — насколько сегодня все получилось?
— Я думаю, сегодня многое получилось. Сегодня все звенья здорово сыграли, выполнили задание, играли друг на друга. Это и есть ключ к успеху. Конечно, как и в любом матче, есть недочеты, что-то можно исправить. Но в целом мы сегодня шли в правильном направлении.
— Есть мнение, что игры с такими соперниками как «Нефтехимик», «Куньлунь», некоторые другими — не топовые с точки зрения болельщиков. Как считаешь, нужно ли клубу дополнительно выделять такие матчи? «Салават» недавно так сделал в своих социальных сетях.
— Я думаю, что болельщикам нужно в первую очередь понять, что команды играют на хорошем уровне. «Нефтехимик» разве плохая команда? У них отличный отрезок, хорошие молодые ребята, с такими интересно играть. Болельщики должны понимать, что это ничуть не менее интересно, чем дерби, это тоже важный матч. Еще неизвестно, какой интереснее играть. Респект таким командам, они тоже движутся в правильном направлении и добавляют в каждом сезоне.
— Немного обобщим. Прошло чуть больше четверти «регулярки». Насколько в целом ты доволен делами «Салавата»: положением в таблице, качеством игры и так далее?
— Я стараюсь об этом не думать: это больше вопрос к тренерам. Но я доволен тем, что после такого робкого начала чемпионата мы находим свою игру и поднимаемся в таблице, это самое главное. Надо продолжать, не останавливаться, прогрессировать как команда.
— Дальше будет выездная серия. Пара ожиданий от выезда в целом и от «Спартака» в частности.
— У нас должок перед ними, надо его вернуть. На выезде отличные команды: «Спартак», «Северсталь», «Ак Барс». Тяжелый выезд. Всем нужно профессионально к нему отнестись: подготовить себя и привезти как можно больше очков.
18 октября, 21:30. Спартак — СЮ
20 октября, 21:00. Северсталь — СЮ
22 октября, 19:00. Ак Барс — СЮ