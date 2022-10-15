«Салават Юлаев» разбил «Нефтехимик» в на самом деле тяжелом матче

— Нет, мы ничего не меняли. Тренера в таких случаях говорят, что впереди еще целый период, что хоккей — такая игра, что все может перевернуться. Нам надо продолжать действовать правильно, а не гнаться за голами, за передачами. Не уходить в откат, а играть в ту игру, в которую мы играли с первого периода.