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Названа предварительная причина гибели школьницы в «Доме смерти» в Уфе

15 октября 15:56
Фото: наш.дом.рф
Ранее родители уфимских школьников предположили, что девочку изнасиловали и убили. Они потребовали от властей решить проблему со скандальным долгостроем.

По данным местного МВД, вечером 14 октября возле скандального «дома смерти» по улице Кирова в центре Уфы было обнаружено тело 14-летней школьницы. Уфимские родители сообщали в школьных чатах, что девочку якобы изнасиловали и убили, и требовали от властей решить вопрос со скандальным недостроем. Напомним, что в долгострое и ранее находили тела погибших девушек — в 2018 и 2021 годах сообщалось о смертях двух студенток.

Как сообщило издание UFA1.RU со ссылкой на собственный источник, криминального следа в гибели школьницы нет — по предварительным данным, она добровольно ушла из жизни.

Известно, что материалы по данному факту переданы в территориальное подразделение Следственного комитета России. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

#Новости#2#Валерия Панаева#Общество
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