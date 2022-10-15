Названа предварительная причина гибели школьницы в «Доме смерти» в Уфе

По данным местного МВД, вечером 14 октября возле скандального «дома смерти» по улице Кирова в центре Уфы было обнаружено тело 14-летней школьницы. Уфимские родители сообщали в школьных чатах, что девочку якобы изнасиловали и убили, и требовали от властей решить вопрос со скандальным недостроем. Напомним, что в долгострое и ранее находили тела погибших девушек — в 2018 и 2021 годах сообщалось о смертях двух студенток.