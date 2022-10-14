Валерий Лимаренко: Стоит задача обеспечить Горнозаводск чистой водой

На объекте не были соблюдены сроки ввода в эксплуатацию после реконструкции. Новый водозабор в Горнозаводске планировали сдать в августе 2022 года. Но бездействие некоторых должностных лиц островного региона привело к затягиванию пуско-наладочных работ, пишет sakh.online.
– Люди ждут чистую воду, и затягивать сдачу нового водозабора недопустимо. Проведена служебная проверка, виновные наказаны. Теперь перед администрацией муниципального образования и областным министерством ЖКХ стоит задача – в кратчайшие сроки исправить ошибки и обеспечить жителей Горнозаводска качественной, чистой питьевой водой, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Решение о строительстве новой станции очистки воды в Горнозаводске было принято после того, как местные жители пожаловались губернатору островного региона на качество воды в их домах. Проблему обостряли паводки и сильные осадки – действующий водозабор, построенный 60 лет назад, перестал выдерживать нагрузку. По поручению Валерия Лимаренко в феврале 2021 года началась реконструкция существующего водозабора, в том числе строительство станции водоочистки, соответствующей современным требованиям.
Отметим, что итогом служебной проверки стали дисциплинарные взыскания – их наложили на первого заместителя министра ЖКХ Сахалинской области, заместителя руководителя ГКУ «Дирекция по реализации программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области» и главного специалиста отдела развития коммунальной инфраструктуры дирекции.
После вмешательства губернатора Сахалинской области на объекте завершены пусконаладочные работы. В течение 10 дней ожидают вердикт из лаборатории, куда направлены на исследование пробы воды.
Ежесуточно строящаяся станция предварительной очистки сможет пропускать через себя 1670 кубометров воды. Этого достаточно, чтобы закрыть потребности села. На объекте установлены два резервуара, подземная насосная станция перекачки отстоянных промывных вод, водопроводные сети. Возведены металлоконструкции всех запланированных зданий и подпорная стена берега реки. Смонтирована трансформаторная подстанция.
Подрядчик готовит исполнительную документацию в Государственную инспекцию строительного надзора Сахалинской области. Как только от нее будет получено положительное заключение, водозабор официально начнет работу в тестовом режиме – на протяжении ближайшего года за объектом в рамках контракта продолжит следить подрядчик, выполняя, при необходимости, донастройку оборудования, чтобы добиться идеальных параметров поступающей в дома жителей воды.