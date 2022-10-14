«В шоке были все»: пассажир рейса из Уфы в Анталью рассказал о странном инциденте

— В шоке были все. Это был треш, за вторым пилотом пришел военкомат. Мы должны были вылететь 30 сентября в 5:20 утра, а вылетели лишь в 14:00 по уфимскому времени. Мы сперва два часа прождали, потом нас всех распустили по отелям. По громкой связи было объявление: «В связи с [частичной] мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет», — сообщил Вадим в соцсетях.