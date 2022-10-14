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«В шоке были все»: пассажир рейса из Уфы в Анталью рассказал о странном инциденте

14 октября 07:05
Фото: 1MI
О необычном инциденте рассказал один из пассажиров того рейса в соцсетях

По словам пассажира Вадима, его самолет из Уфы в Анталью авиакомпании AzurAir вылетел на девять часов позже из-за того, что второго пилота самолета забрали в военкомат буквально с борта авиасудна.

— В шоке были все. Это был треш, за вторым пилотом пришел военкомат. Мы должны были вылететь 30 сентября в 5:20 утра, а вылетели лишь в 14:00 по уфимскому времени. Мы сперва два часа прождали, потом нас всех распустили по отелям. По громкой связи было объявление: «В связи с [частичной] мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет», — сообщил Вадим в соцсетях.

По предварительной информации, со слов пассажиров, повестка пришла второму пилоту, когда тот ещё находился дома, но в военкомат он не пришёл, а также никому об этом не сообщил, вследствие чего ему выдали запрет на пересечение границы.

В пресс-службе аэропорта Уфы комментировать ситуацию не стали, перенаправив в авиакомпанию. За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу авиакомпании AzurAir. Мы опубликуем его сразу после получения.

#Новости#3#Азамат Нухов#Общество
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