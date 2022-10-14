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В Саратове задержана девочка, подозреваемая в убийстве сестры

14 октября 15:43
Фото: wikipedia.org
В Саратове сотрудники полиции задержали девочку-подростка 14 лет, подозреваемую в убийстве собственной сестры. Информация предоставлена СК РФ.

Следственные органы сообщают, что накануне вечером мама девочек, возвратившись с работы, обнаружила в комнате тело своего ребенка с множественными ножевыми ранениями.

СК РФ заявляет, что в совершении убийства ребенка подозревается сестра погибшей. Девочка, которой всего 14 лет, уже задержана, — пишет Russian.rt.com.

В данный момент в отношении подозреваемой избирается мера пресечения.

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, будет лично контролировать данное дело.

Ранее в Костроме учащийся одной из местных школ был заподозрен в убийстве 12-летней одноклассницы.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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