В Саратове задержана девочка, подозреваемая в убийстве сестры

Следственные органы сообщают, что накануне вечером мама девочек, возвратившись с работы, обнаружила в комнате тело своего ребенка с множественными ножевыми ранениями.
СК РФ заявляет, что в совершении убийства ребенка подозревается сестра погибшей. Девочка, которой всего 14 лет, уже задержана, — пишет Russian.rt.com.
В данный момент в отношении подозреваемой избирается мера пресечения.
Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, будет лично контролировать данное дело.
Ранее в Костроме учащийся одной из местных школ был заподозрен в убийстве 12-летней одноклассницы.