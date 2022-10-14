В проект ИРИ включили достижения Алтая за 20 лет

Кроме этого, на Алтае есть горный курорт “Манжерок”, который является крупным туристическим центром. Сюда приезжают туристы из разных регионов Российской Федерации. На курорте работают двадцать две горнолыжные трассы, три новых подъемника, байк-парк сложнейшего уровня, который является самым крупным в стране. Здесь проводятся крупнейшие соревнования, в том числе Кубок России по горнолыжному спорту. Курорт всесезонный и в перспективе планирует увеличить поток туристов до 500 тысяч человек в год.