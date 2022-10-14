В проект ИРИ включили достижения Алтая за 20 лет

В ходе реализации проекта специалисты проводят опросы среди целевых групп населения всех регионов РФ с целью выяснить, какие эпизоды в современной истории государства оказали наибольшее влияние на молодое поколение. В опросах принимают участие граждане в возрасте от 18 до 35 лет.
Издание tagilcity.ru пишет, что за последние два десятка лет в Республике Алтай произошло немало событий, изменивших жизнь в лучшую сторону.
В том числе в регионе идет активное развитие системы здравоохранения: в больницах и поликлиниках укрепляется материальная база, проводится ремонт, строятся новые фельдшерско-акушерские пункты. Одним из примеров работы в данном направлении является строительство нового хирургического корпуса Республиканской детской больницы.
Еще одним значимым изменением является Чуйский тракт, который становится безопасным. Это трасса, которая проходит по Новосибирской области, Алтайскому краю и Республике Алтай. На данный момент здесь проводятся ремонтные работы, завершение которых запланировано на 2024 год. В текущем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на Алтае планируют отремонтировать порядка двадцати мостов и свыше двухсот сорока пяти километров дорог.
Также в республике уделяют внимание культуре. В частности, Национальный драматический театр Республики Алтай им. П. В. Кучияк реконструировали - в текущем году здесь откроется новая лаборатория, где опыт известных драматургов будут перенимать молодые авторы. Главная цель — сохранять и развивать алтайский язык как государственный язык республики.
Еще одним значимым событием является развитие альтернативной энергетики в Горном Алтае. На данный момент в регионе работает восемь солнечных электростанций и создан целый кластер возобновляемой энергетики.
Кроме этого, на Алтае есть горный курорт “Манжерок”, который является крупным туристическим центром. Сюда приезжают туристы из разных регионов Российской Федерации. На курорте работают двадцать две горнолыжные трассы, три новых подъемника, байк-парк сложнейшего уровня, который является самым крупным в стране. Здесь проводятся крупнейшие соревнования, в том числе Кубок России по горнолыжному спорту. Курорт всесезонный и в перспективе планирует увеличить поток туристов до 500 тысяч человек в год.