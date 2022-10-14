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В Башкирии суд отказал отцу ребенка-инвалида в освобождении от частичной мобилизации

14 октября 03:49
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Решение было вынесено 10 октября, сообщает пресс-служба суда

Межрайонный суд города Кумертау отказался освобождать от частичной мобилизации мужчину, ухаживающего за ребенком с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что местный житель после получения повестки обратился в суд, где отметил, что воспитывает ребенка-инвалида, приложив соответствующий документ. Иск приняли на рассмотрение, однако сам мужчина уже вскоре оказался отправлен в воинскую часть.

Мужчина настаивает на том, что его призыв является незаконным. При этом отмечается, что сам он ранее служил и был демобилизован в звании рядового. Ранее власти республики рассказали, кому положена отсрочка от частичной мобилизации. Подробнее со списком можно ознакомиться здесь.

Суд отказал в удовлетворении иска 10 октября — решение пока что не вступило в силу.

Напомним, ранее в рамках частичной мобилизации был призван заслуженный учитель республики, чья жена в настоящий момент ждет ребенка. Примечательно, что отправка в воинскую часть у мужчины выпала на тот же день, что и вручение престижной награды.

#Новости#2#Азамат Нухов#Политика
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