В Башкирии суд отказал отцу ребенка-инвалида в освобождении от частичной мобилизации

Межрайонный суд города Кумертау отказался освобождать от частичной мобилизации мужчину, ухаживающего за ребенком с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Сообщается, что местный житель после получения повестки обратился в суд, где отметил, что воспитывает ребенка-инвалида, приложив соответствующий документ. Иск приняли на рассмотрение, однако сам мужчина уже вскоре оказался отправлен в воинскую часть.
Мужчина настаивает на том, что его призыв является незаконным. При этом отмечается, что сам он ранее служил и был демобилизован в звании рядового. Ранее власти республики рассказали, кому положена отсрочка от частичной мобилизации. Подробнее со списком можно ознакомиться здесь.
Суд отказал в удовлетворении иска 10 октября — решение пока что не вступило в силу.
Напомним, ранее в рамках частичной мобилизации был призван заслуженный учитель республики, чья жена в настоящий момент ждет ребенка. Примечательно, что отправка в воинскую часть у мужчины выпала на тот же день, что и вручение престижной награды.