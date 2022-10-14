В Башкирии суд отказал отцу ребенка-инвалида в освобождении от частичной мобилизации

Мужчина настаивает на том, что его призыв является незаконным. При этом отмечается, что сам он ранее служил и был демобилизован в звании рядового. Ранее власти республики рассказали, кому положена отсрочка от частичной мобилизации. Подробнее со списком можно ознакомиться здесь.