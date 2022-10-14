Уткин рад назначению Талалаева на пост главного тренера «Торпедо»

По его мнению, теперь московский клуб вряд ли покинет РПЛ несмотря на плачевное положение. Уткин отметил смелость и самоотверженность специалиста, который не побоялся принять явного аутсайдера турнира, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на телеграм-канал журналиста.
Добавим, что столичная команда уже дважды меняла наставника. Сезон начинал Александр Бородюк, который и вывел черно-белых в элитный дивизион. Затем в связи с неудовлетворительными результатами его сменил Николай Ковардаев, хотя источники сообщают, что фактически командой руководил Николай Савичев.
После 12 туров в РПЛ «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.