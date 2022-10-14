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Уткин рад назначению Талалаева на пост главного тренера «Торпедо»

14 октября 16:51
Фото: pxhere.com
Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на появившуюся новость о том, что новым тренером «Торпедо» стал Андрей Талалаев.

По его мнению, теперь московский клуб вряд ли покинет РПЛ несмотря на плачевное положение. Уткин отметил смелость и самоотверженность специалиста, который не побоялся принять явного аутсайдера турнира, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на телеграм-канал журналиста.

Добавим, что столичная команда уже дважды меняла наставника. Сезон начинал Александр Бородюк, который и вывел черно-белых в элитный дивизион. Затем в связи с неудовлетворительными результатами его сменил Николай Ковардаев, хотя источники сообщают, что фактически командой руководил Николай Савичев.

После 12 туров в РПЛ «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

#Новости#1#Марина Колодкина#Спорт
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