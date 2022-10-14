“Тут еще работать и работать”: белгородский сапер о службе в СВО

Интервью у Ивана мы брали когда группа журналистов снимала, как саперы работают на одной из станций водоснабжения Мариуполя. Масштабы разрушений после продолжительных боев были видны еще хорошо. Жители обустраиваются в новой мирной жизни и задача полного восстановления всех систем ЖКХ перед наступающей осенью рассматривается как первоочередная. На территории станции во время боев за город располагалась минометная батарея ВСУ. В результате она вся буквально завалена минометными минами, пороховыми зарядами, остатками военного снаряжения. Все это разбросано на площади в сотни квадратных метров, в густой траве, среди строений и трубопроводов. В любом кусте может оказаться боеприпас с ввинченным взрывателе, а то и специально поставленная мина или «растяжка».