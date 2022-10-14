“Тут еще работать и работать”: белгородский сапер о службе в СВО

- Давно вы здесь?
Несколько месяцев. Я срочную службу проходил еще в 2004-2006 годы. С 2006 по 2015 годы учился, получил высшее образование, завёл семью. Работал строителем. И потом с 2015 года ушел служить по контракту. Хотел еще на срочной службе остаться на контракт, но тогда армейские реформы только начинались. На тот момент армия была не такой, где я бы хотел остаться. А в 2015 году подумал хорошо и вернулся служить.
Здесь у нас было несколько объектов. Мы работали по пляжам от Урзуфа до Мариуполя. 50 километров прошли за 20 дней. Уже перед Мариупольским портом была уничтоженная минометная позиция. Там мы за два дня около 900 боеприпасов нашли минометные мины и взрыватели, дополнительные метательные заряды, то есть порох, патроны. В общем, большое количество. Наверное, самое большее число находок у нас было там. Потом работали в самом Мариуполе, также несколько дней на “Азовстали”.
Но только брошенными боеприпасами дело не ограничивается, встречаются и специально заминированные места, мы работали на участке дороги от Мангуша до Мариуполя. Там были установлены мины, обезвредили больше полусотни противотанковых мину ТМ-62. В нашем подразделении потерь не было, даже раненых.
Интервью у Ивана мы брали когда группа журналистов снимала, как саперы работают на одной из станций водоснабжения Мариуполя. Масштабы разрушений после продолжительных боев были видны еще хорошо. Жители обустраиваются в новой мирной жизни и задача полного восстановления всех систем ЖКХ перед наступающей осенью рассматривается как первоочередная. На территории станции во время боев за город располагалась минометная батарея ВСУ. В результате она вся буквально завалена минометными минами, пороховыми зарядами, остатками военного снаряжения. Все это разбросано на площади в сотни квадратных метров, в густой траве, среди строений и трубопроводов. В любом кусте может оказаться боеприпас с ввинченным взрывателе, а то и специально поставленная мина или «растяжка».
- Вы на пляже работали - покупаться удалось?
(Смеётся). Нет, мы еще в мае начали работать, и там было совсем не до этого. Вот шли по пляжу и видели, как в городе еще идут бои, как “Азовсталь” бомбят. Информация у нас была от сил ДНР, что возможны прорывы противника из окружения по несколько человек, мелкими группами со стороны Мариупольского порта.
Авиация работала, с кораблей наших, которые на рейде стояли, видели пуски ракет. Так что как-то не до купания было, скажем так, несколько напряженная обстановка.
- У вас каждый день выезды?
Да, каждый день. В первую очередь на объекты городской инфраструктуры. Это социально значимые объекты, например, водоочистные станции, объекты энергоснабжения. Еще проверяли участки под строительство жилых домов. Людям надо где-то жить, их будут расселять в эти дома.
Строительство нового жилья в Мариуполе началось еще в первой половине лета. Часто это стройки разворачивались на месте, где раньше стояли крупные торговые комплексы, работы ведет Военно-строительная компания минобороны, еще в июле на первых этажах возводимых домов уже были квартиры с чистовой отделкой.
Саперы, тем временем, продолжают зачистку станции водоснабжения от следов пребывания украинских минометчиков. В составе группы собака, немецкая овчарка. Возле неприметного кустика она останавливается, а затем садится, гладя на хозяина, инструктора-кинолога. Саперы осматривают находку.
- Сейчас мы видели, тут собака сработала. Что произошло?
Собака обозначила минометную мину, калибр 120 мм. Мину будем увозить на уничтожение.
- А самые часто встречающиеся боеприпасы какие?
В зависимости от территории, где и как бои проходили. На дорогах в основном противотанковые мины. Там, где участок под застройку, были украинские позиции. Там очень много было 30-миллиметровых снарядов, много боеприпасов для подствольного гранатомета было найдено.
- Мирное население часто подрывается?
Бывало такое. Но это скорей единичные случаи. В основном из-за того, что что заходят на территорию, которую еще не проверили. Все-таки боевые действия здесь шли масштабные, и поэтому тут еще работать и работать.
- Как местные жители относятся к российской армии?
Ну с негативом как таковым мы не встречались. Где мы находимся, люди видят, что работают саперы, а это значит, что теперь тут будет безопасно. Практически всегда кто-то подходит, говорит, что где-то рядом видел боеприпасы, просят посмотреть, забрать, обезвредить.
Но не скажу, что приходится прям вот плотно общаться с местными. Не до того просто, работы много. А вообще, в Белгородской области немножко похож акцент на тот, как здесь люди разговаривают. Особенно если люди взрослые, они же все получали советское образование, то есть такие же как мы. Поэтому пока что нормально всё.
После окончания боев в Мариуполе довольно быстро заработал общественный транспорт, приводятся в порядок дороги, хотя урон жилому фонду нанесен серьезный. Местные жители говорят, что пострадали в первую очередь те здания, которые покинули люди. В домах, где горожане оставались и тушили пожары, им удалось отстоять свое жилище и даже имущество.
- Как вы думаете, вернётесь сюда работать, строителем, например ?
Не исключено (смеётся).
- Общаетесь с семьей?
Конечно, общаюсь, здесь все возможности для этого есть, связь работает. Я перед командировкой в отпуске был. И достаточно близко к границе. Я сам видел, слышал и прилёты с украинской стороны, и как авиация наша работает. У нас же тоже населенные пункты страдают.
- Как думаете, вся эта военная операция - это надолго?
Надеюсь, что нет, но понятно, что сейчас, точно что-то сказать на этот счет не может, наверное, вообще никто. Когда все закончится, я думаю, вряд ли уйду из армии. Тут работы для саперов еще много, на много лет вперёд. Ее делать кто-то должен.