Макеевский металлургический завод — первый в Союзе по всем показателям

Здесь тоже макеевские металлурги снова пошли на рекорд и поразили весь мир. Так, американские специалисты, которые в те годы частенько наведывались в Союз, утверждали, что на заявленную мощность в 1 миллион тонн новый прокатный стан сможет выйти через 7–8 лет непрерывной эксплуатации. Моли иначе — невозможно! Однако уже за две недели работы на блюминге прокатали 510 тонн заготовки и наращивали производительность буквально с каждым днем. В результате по итогам 1936 года макеевчане откатали 1 миллион 50 тысяч тонн заготовки, достигнув и превысив проектную мощность блюминга, вопреки прогнозам американцев, всего за 3,5 года.