Как в Уфе инвалид-ампутант живет в полуразрушенном доме без крыши и условий

С просьбой о помощи инвалиду к региональным властям обратилась местная жительница. По словам Марии Б., в деревне Базилевка в полуразрушенном доме ютится инвалид с ампутированными кистями рук и стопами. Девушка просит помочь в оформлении инвалида в интернат.
Как рассказывает Мария, в деревне мужчина прожил всю жизнь. В его доме нет крыши, а кисти рук и стопы он потерял в прошлом году в результате обморожения. Девушка отмечает, что наряду с инвалидностью у мужчины также имеются и другие проблемы со здоровьем, которые мешают ему в коммуникации с другими людьми, а также вредная зависимость.
На фото, которое опубликовала девушка, ветхое жилище инвалида с полуразрушенной крышей и голыми стенами. На полу разбросаны бесчисленные бутылки и прочий мусор.
При этом о мужчине и его непростой ситуации, с ее слов, знают местные жители. Так, Мария ранее уже обращалась в социальные службы, где мужчине помогли восстановить документы, а также оформить инвалидность. Со слов Марии, в настоящий момент мужчина не противится переезду в интернат, понимая, что ещё одну зиму в доме без нормальных бытовых условий он вряд ли переживёт.
Однако тут неравнодушные граждане столкнулись с проблемами. Мужчине сообщили, что не могут принять без наличия соответствующих справок и прохождения медкомиссии, но кто будет этим заниматься — неясно. Ведь он не может самостоятельно передвигаться.
Мужчина ранее уже оказывался в стенах социальных учреждений, однако, по словам женщины, самостоятельно покинул его. Одной из причин стало то, что мужчина некомфортно чувствовал себя из-за нахождения в одном месте с большим количеством незнакомых людей. Мария характеризует его как преимущественно спокойного и даже чуть трусливого человека. Парадоксально, но, несмотря на страх перед посторонними, мужчина иной раз охотно идет на контакт.
Так, в летнее время он часто сидит перед местным продуктовым магазином, где в подробностях рассказывает свою историю неравнодушным людям, которые, сжалившись, иногда покупали ему еду.
При этом, по словам Марии, органы социальной опеки в данной ситуации не проявляют должной заинтересованности. Более того, со слов девушки, она уже рассказывала об истории инвалида в соцсетях представителей региональных властей, однако те спустя какое-то время бесследно исчезали. Примечательно, что на комментарий, опубликованный девушкой сегодня, отреагировали в ЦУРе Башкирии, попросив уточнить детали о месте проживания мужчины.