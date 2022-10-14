Как в Уфе инвалид-ампутант живет в полуразрушенном доме без крыши и условий

Как рассказывает Мария, в деревне мужчина прожил всю жизнь. В его доме нет крыши, а кисти рук и стопы он потерял в прошлом году в результате обморожения. Девушка отмечает, что наряду с инвалидностью у мужчины также имеются и другие проблемы со здоровьем, которые мешают ему в коммуникации с другими людьми, а также вредная зависимость.