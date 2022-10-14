Глава РЭО Буцаев: МГИМО присоединился к Консорциуму компании

РЭО основал консорциум по научно-методологическому обеспечению «Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него входят ученые, преподаватели, производственники и представители отрасли по обращению с ТКО, которые верят в будущее экономики замкнутого цикла и готовы воспитывать для ее развития узкопрофильных специалистов.