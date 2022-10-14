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Глава РЭО Буцаев: МГИМО присоединился к Консорциуму компании

14 октября 16:07
Фото: reo.ru
Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сообщил о присоединении Московского государственного института международных отношений к консорциуму по обеспечению перехода к циклической экономике.

Соответствующие договоренности были подписаны на полях конвента в рамках II Российской открытой конференции по устойчивому развитию и ESG-трансформации.

Как сообщается, со стороны МГИМО документ подписал ректор университета Анатолий Торкунов, а РЭО представлял гендиректор Денис Буцаев, пишет 360tv.ru.

По словам Буцаева, РЭО и МГИМО активно сотрудничают в рамках создания кадрового резерва в научно-исследовательских, производственных и управленческих сферах в области устойчивого развития. Он отметил, что студенты также смогут проходить практику в РЭО и его партнерских структурах.

«Уверен в плодотворном сотрудничестве с вузом для формирования экономики замкнутого цикла и высококвалифицированных кадров в этой области», — отметил Буцаев.

РЭО основал консорциум по научно-методологическому обеспечению «Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него входят ученые, преподаватели, производственники и представители отрасли по обращению с ТКО, которые верят в будущее экономики замкнутого цикла и готовы воспитывать для ее развития узкопрофильных специалистов.

#Новости#1#Ольга Земскова#Общество
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