Глава РЭО Буцаев: МГИМО присоединился к Консорциуму компании

Соответствующие договоренности были подписаны на полях конвента в рамках II Российской открытой конференции по устойчивому развитию и ESG-трансформации.
Как сообщается, со стороны МГИМО документ подписал ректор университета Анатолий Торкунов, а РЭО представлял гендиректор Денис Буцаев, пишет 360tv.ru.
По словам Буцаева, РЭО и МГИМО активно сотрудничают в рамках создания кадрового резерва в научно-исследовательских, производственных и управленческих сферах в области устойчивого развития. Он отметил, что студенты также смогут проходить практику в РЭО и его партнерских структурах.
«Уверен в плодотворном сотрудничестве с вузом для формирования экономики замкнутого цикла и высококвалифицированных кадров в этой области», — отметил Буцаев.
РЭО основал консорциум по научно-методологическому обеспечению «Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него входят ученые, преподаватели, производственники и представители отрасли по обращению с ТКО, которые верят в будущее экономики замкнутого цикла и готовы воспитывать для ее развития узкопрофильных специалистов.