Авиакомпания прокомментировала мобилизацию пилота с борта самолета в Уфе

Напомним, об инциденте на борту самолета стало известно со слов очевидцев. В частности, сообщалось, что повестка пришла второму пилоту, когда тот ещё находился дома, но в военкомат он не пришёл, а также никому об этом не сообщил, вследствие чего ему выдали запрет на пересечение границы.