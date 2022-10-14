Авиакомпания прокомментировала мобилизацию пилота с борта самолета в Уфе

Авиакомпания AzurAir прокомментировала инцидент на борту самолёта рейса Уфа-Анталия. Так, по информации компании, 30 сентября один из пилотов авиасудна был остановлен сотрудниками пограничной службы. На тот момент самолет находился на месте стоянки, а пассажиры находились на борту.
- Авиакомпания разместила пассажиров в гостиницу, предоставила горячее питание и прохладительные напитки в соответствии с федеральными авиационными правилами, - сообщили в пресс-службе авиакомпании корреспонденту Mkset.
Напомним, об инциденте на борту самолета стало известно со слов очевидцев. В частности, сообщалось, что повестка пришла второму пилоту, когда тот ещё находился дома, но в военкомат он не пришёл, а также никому об этом не сообщил, вследствие чего ему выдали запрет на пересечение границы.