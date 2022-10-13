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Власти разрешат тяжелым дронам-беспилотникам летать в небе над Башкирией с 2023 года

13 октября 07:30
Фото: https://vk.com/agnazarov
Подобные разрешения есть у еще пяти регионов России. Премьер-министр Назаров объяснил, какие задачи будут выполнять беспилотники, в своем телеграм-канале 13 октября.

В Башкирии разрешат летать дронам-беспилотникам массой более 30 кг, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров. Общий объем частных инвестиций к 2024 году составит 2 млрд рублей, а к 2030 году — 5,8 млрд рублей.

По его словам, экспериментальный режим будет запущен в 2023 году сроком на три года. Беспилотники смогут не только доставлять грузы, но и выполнять авиахимические работы, бороться с сельхозвредителями, пожарами и незаконной вырубкой деревьев.

В частности, тяжелые дроны-беспилотники смогут выборочно удобрять земли, мониторить сельхозкультуры и скота, сеять семена. С помощью дронов власти планируют улучшить охрану лесов. По части грузоперевозок, по мнению властей, дроны-беспилотники помогут Башкирии от 1,3 до 10,5 раза быстрее доставлять грузы и делать это до 18 раз дешевле.

#Новости#2#Валерия Панаева#Общество
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