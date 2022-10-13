Валерий Лимаренко: Мы интегрируем железную дорогу в систему городского транспорта

С модернизацией железной дороги у жителей островного региона появилась возможность с комфортом перемещаться на современных рельсовых автобусах «Орлан». По инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, было закуплено шесть таких автобусов, которые курсируют по пригородным маршрутам. Время пути по всем направлениям сократилось почти на 4 часа, а число пассажиров увеличилось почти в полтора раза. Немаловажно, что с запуском «Орланов» расширились и туристические маршруты. Как отмечает портал Sakh.online, в летнее время курсируют пригородные рельсовые автобусы Холмск — Чертов мост. А на «пляжном» поезде Пионеры — Чертов мост только с мая по август 2022 года перевезено свыше 11 тысяч человек.
Как отмечает портал Sakh.online, за последние три года для поездов дальнего следования по маршруту Южно-Сахалинск — Ноглики — Южно-Сахалинск закуплены 18 инновационных вагонов, из которых два адаптированы под перевозку маломобильных пассажиров. В следующем году появится еще четыре вагона, а к концу 2025 года планируется полностью обновить подвижной состав.
«Деятельность железной дороги на Сахалине постоянно совершенствуется. Сегодня мы интегрируем железную дорогу в систему городского транспорта в Южно-Сахалинске. В дальнейшем планируем включить сюда ещё Корсаков и Долинск, чтобы жители юга Сахалина могли быстро добираться по своим делам. Мы хотим избавить областной центр от пробок, увеличить пассажиропоток на общественном транспорте», — отметил Валерий Лимаренко.