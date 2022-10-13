В Румынии от засухи пострадали порядка 828 тысяч га сельскохозяйственных угодий

Информацию опубликовало РИА Новости, ссылаясь на данные румынского Министерства сельского хозяйства.
Ведомство сообщило, что от засухи уже пострадало 827 980 га территории страны в 37 уездах. Об этом пишет Russian.rt.com.
В Минсельхозе Румынии подчеркивают, что ведомство пока не закончило подсчитывать размер урона, так как сбор урожая в ряде уездов страны еще продолжается. По информации из правительственных источников, оценка ущерба будет полностью произведена к 15 ноября.
Кроме того, Министерство сельского хозяйства Молдавии ранее сообщало, что из-за засухи урожай пшеницы в стране снизится на треть.