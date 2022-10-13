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В Башкирии приставы заморозили долги мобилизованных граждан

13 октября 05:09
Фото: пресс-служба УФССП по РБ
Решение принималось в соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве», сообщили в пресс-службе УФССП Башкирии.

В Башкирии приставы заморозили долги граждан, попавших под частичную мобилизацию. Так, по информации пресс-службы УФССП по РБ, приостановлена работа по взысканию задолженностей на сумму порядка 30 миллионов рублей.

Подчеркивается, что подать заявление о приостановке исполнительного производства могут как сами мобилизованные, так и их близкие родственники. Сделать это можно в структурном подразделении ГУФССП по Башкирии, на портале Госуслуг или на официальном сайте ведомства — раздел «Интернет-приемная».

Ранее мы сообщали, что мобилизованных временно освободят от кредитов. Указ о предоставлении данной категории граждан кредитных каникул подписал президент России.

#Новости#3#Элина Сайфранова#Общество
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