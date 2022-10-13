В Башкирии приставы заморозили долги мобилизованных граждан

Подчеркивается, что подать заявление о приостановке исполнительного производства могут как сами мобилизованные, так и их близкие родственники. Сделать это можно в структурном подразделении ГУФССП по Башкирии, на портале Госуслуг или на официальном сайте ведомства — раздел «Интернет-приемная».