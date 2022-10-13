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Posted 13 октября 2022, 03:53

Published 13 октября 2022, 03:53

Modified 21 октября 2022, 16:24

Updated 21 октября 2022, 16:24

Ушедший добровольцем вице-премьер Башкирии рассказал почему появляется на совещаниях

13 октября 2022, 03:53
На данный момент Азат Бадранов проходит военную подготовку, однако до сих пор появляется на совещаниях и публичных мероприятиях.

Вице-премьер Башкирии Азат Бадрановв своих социальных сетях рассказал почему время от времени появляется на совещаниях и публичных мероприятиях, несмотря на военную подготовку. Напомним, что чиновник вызвался добровольцем для участия в специальной военной операции на Украине.

Так, Бадранов объясняет, что его обязанности в качестве вице-премьера правительства Башкирии пока не приостановлены, так как контракт на военную службу находится «в процессе подготовки». По его словам, подписание контракта с Минобороны гражданским лицом связано с «большим объемом бюрократии, включая медкомиссию и кучу разных запросов из разных ведомств» и до того момента статус чиновника за Азатом Бадрановым формально сохраняется.

Однако военная подготовка, по его словам, проходит с утро до вечера и оперативные совещания, а также публичные мероприятия он посещает в редких случаях и по решению Хабирова.

— В редких случаях по решению главы республики прихожу на отдельные совещания, как правило, уже в вечернее время. В том числе то, на котором меня по фото заметили СМИ. Исключительным моментом в моем графике были мероприятия в День Республики. На открытие памятника генералу Шаймуратову приехало много гостей, за каждым был закреплен член правительства. Мне выпала честь сопровождать Главу ДНР Дениса Пушилина. заявляет Бадранов.

Он отмечает, что отбудет он в конце октября-начале ноября.

Ранее Бадранов также высказывался о трусах и предателях, в частности, Бадранов указал на экс-соратника главы Башкирии Ростислава Мурзагулова и удивился почему тот до сих пор не включен в «список предателей».

#Элина Сайфранова#Общество#Новости
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