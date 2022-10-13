Слабослышащая Жанна Стерехова из Октябрьского доказывает: счастье доступно каждому

Жанна Стерехова в проекте #безграничные_возможности2022 условно попала в категорию «Материнство и отцовство». Но для этой женщины родительские обязанности — это и подвиг, и чудо, и самое великое счастье в жизни. Это история даже не о ней, точнее, не только о ней, а о каждом члене большой семьи Жанны Александровны. Инвалид по слуху, она сумела построить полноценную жизнь, в которой всё на своём месте — логично и правильно.
«В моей семье 5 человек: любимый муж, две дочки и один сыночек. Я и мой муж, Михаил, — воспитанники детского дома и интерната. Кто как не мы знаем, как тяжело ребенку жить без любви, заботы мамы и папы» — исповедь сильной женщины начинается с улыбки.
И есть что-то простое, лишенное нарочитости и нерва в словах Жанны. Словно жизненные трудности — это ерунда. Возможно, с годами она научилась, языком Ахматовой «просто, мудро жить…», но теперь-то понятно откуда она черпала силы. В детстве — в невероятном желании стать хорошим человеком, в юности — в неиссякаемой вере в своё счастье, а позже, когда вышла замуж — в ежедневном стремлении это счастье сохранить.
«Мой муж инвалид с детства, у него ДЦП, я инвалид по слуху. Всё свое детство и юношество мы провели без близких и родных нам людей. Сейчас, когда мы стали сами родителями, не понимаем, как можно оставить часть себя где-то, кому-то, и не переживать за свое чадо. В нашей семье царят любовь, взаимопонимание, забота друг о друге» — признается женщина.
Времени катастрофически не хватает, и в этом главное преимущество — признаётся Жанна Александровна. Когда весь день расписан по минутам, и ты занят делом, всё лишнее остаётся за бортом. Дети растут быстро. Но поднимать их на ноги — непростая задача. И всё же в квартире — добротный ремонт, ёлка на Новый год, подарки, лучшая одежда для малышей и невероятная забота, которой окружен каждый маленький член семьи.
«Несмотря на проблемы со здоровьем, мой муж Михаил старается дать нашим детям всё самое лучшее. Он не сидит дома, постоянно ищет дополнительный заработок — занимается отделочными работами. В нашем детстве мы многого были лишены, хочется, чтобы у наших детей было счастливое детство» — рассказывает Жанна.
Возможно поэтому на каждой семейной фотографии у всех счастливые лица. Улыбка — вообще — самый популярный способ выражения эмоций в этой семье.
А у счастья необычные имена — София, Серафима и Мирослав. Словно единое целое, дети образуют в причудливую аллегорию: мудрость, огнём прославляющая мир.
«В этом году старшая дочка, Серафима идёт у нас в первый класс. Хотим дать самое лучшее образование, чтобы училась на 5 и 4, короче, всем детям хотим дать самое лучшее образование, чтобы они учились хорошо, чтобы самое главное у них было желание» — делится планами на будущее хозяйка дома.
Поразительно, но даже в плотном семейном графике у каждого находится время на полезный досуг.
«Мы участвуем в соревнованиях» — с гордостью сообщает Михаил, — «Жена ездит по шахматным турнирам, потом по теннису, по лыжам, во многих видах спорта стараемся мы участвовать».
«Я имею медали за участие в спортивных мероприятиях. Мой муж также имеет спортивные награды. В наших детях мы закладываем любовь к спорту» — добавляет супруга.
Взаимопонимание, поддержка и доверие — три кита семейного благополучия — считают Жанна и Михаил. Они вообще уверены — пока все вместе — многое по плечу. И на пути к высокой цели они идут без страха и сомнения. А свою жизнь супруги хотят сделать примером для своих детей. Ведь не важно, с чего начался путь, важно — куда он приведёт в конце…