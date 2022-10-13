Слабослышащая Жанна Стерехова из Октябрьского доказывает: счастье доступно каждому

Жанна Стерехова в проекте #безграничные_возможности2022 условно попала в категорию «Материнство и отцовство». Но для этой женщины родительские обязанности — это и подвиг, и чудо, и самое великое счастье в жизни. Это история даже не о ней, точнее, не только о ней, а о каждом члене большой семьи Жанны Александровны. Инвалид по слуху, она сумела построить полноценную жизнь, в которой всё на своём месте — логично и правильно.