Школы будут штрафовать за отсутствие реакции на травлю учеников и педагогов

Наказывать планируется финансово – крупными штрафами. Кроме этого в документе будет определено понятие “травля”.ТАкже будут пункты о профилактической работе и создании специальных служб по рассмотрению таких инцидентов, пишет газета “Известия”.
Инициаторы подачи законопроекта считают, что проблема буллинга в нашей стране актуальна, но сейчас данная тема никак не регулируется законодательно. В документе будут обозначены необходимые законодательные и другие изменения, необходимые для обеспечение права на образование, уважение достоинства, защиту от физического и психического насилия.
В пояснительной записке говорится, что дети и подростки много времени проводят именно в стенах общеобразовательных учреждений. Здесь формируется круг общения и привычная среда обитания.
Сейчас, если ребёнок сталкивается с травлей, его чаще всего переводят в другую школу. Это негативно отражается на его психологическом состоянии. В проекте закона предлагается закрепить понятие “травля”, сформировать основу для дальнейшего составления Государственной программы профилактики травли (ГППТ) и Единого стандарта профилактики травли.
Авторы законопроекта предлагают дополнить КоАП пунктами об ответственности за непринятие учебными заведениями нормативных актов по профилактике травли. В планах наказание в виде штрафов в пределах 50 000 – 100 000 рублей. За непринятие мер по профилактике наказание предлагается штрафовать уже на 100 000 – 150 000 рублей.
Примечательно, что в документе не только дети обозначаются, как возможные объекты травли. Отмечается, что подвергаться ей могут все участники процесса обучения – учителя, техперсонал и не только.
По словам авторов законопроекта, недооценка травли в образовательных учреждениях может привести к очень печальным последствиям.
Заслуженный учитель России, руководитель Общественного совета по модернизации образования Любовь Павлюченкова заявила, что такой законопроект просто необходим. По ее словам, в советское время учителя занимались психологической работой с детьми на добровольных началах. Но в то время не было таких громких инцидентов, когда учащиеся могли кого-нибудь убить, а сейчас жизнь изменилась. Поэтому контроль за этим явлением необходим.