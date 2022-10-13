Школы будут штрафовать за отсутствие реакции на травлю учеников и педагогов

Заслуженный учитель России, руководитель Общественного совета по модернизации образования Любовь Павлюченкова заявила, что такой законопроект просто необходим. По ее словам, в советское время учителя занимались психологической работой с детьми на добровольных началах. Но в то время не было таких громких инцидентов, когда учащиеся могли кого-нибудь убить, а сейчас жизнь изменилась. Поэтому контроль за этим явлением необходим.