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Путин заявил, что ООН направляют в бедные страны лишь малую часть зерна

13 октября 16:33
Фото: piqsels.com
Владимир Путин, глава РФ, на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что после заключения продуктовой сделки лишь небольшая часть зерновых поступает в беднейшие страны.

Он подчеркнул, что по проектам ООН слишком мало зерновых направляют в самые бедные, развивающиеся государства и отметил, что вопрос должен регулироваться Организацией Объединенных Наций.

Глава Турции отметил, что готов вместе с Российской Федерацией приступить к обеспечению мер по доставке агропродукции из РФ в нуждающиеся страны, — сообщает Russian.rt.com.

Кроме того, Путин в ходе проведения 7 сентября пленарной сессии ВЭФ сообщил, что почти весь объем зерновых, вывезенных с Украины, направили в страны Европейского союза.

#Новости#1#Ольга Земскова#Общество
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