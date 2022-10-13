Путин заявил, что ООН направляют в бедные страны лишь малую часть зерна

Он подчеркнул, что по проектам ООН слишком мало зерновых направляют в самые бедные, развивающиеся государства и отметил, что вопрос должен регулироваться Организацией Объединенных Наций.
Глава Турции отметил, что готов вместе с Российской Федерацией приступить к обеспечению мер по доставке агропродукции из РФ в нуждающиеся страны, — сообщает Russian.rt.com.
Кроме того, Путин в ходе проведения 7 сентября пленарной сессии ВЭФ сообщил, что почти весь объем зерновых, вывезенных с Украины, направили в страны Европейского союза.