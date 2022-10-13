Правительство РФ выделяет 1 млрд рублей на энергетическую инфраструктуру Крыма

Мишустин сообщил, что властями было принято решение о предоставлении дополнительной поддержки инфраструктуре энергетики Крыма.
Он подчеркнул, что средства будут потрачены не только на обслуживание и ремонтные работы на критически важном оборудовании, но и на обеспечение лучшей защищенности сетевых и прочих объектов, — пишет Russian.rt.com.
Известно, что ранее Владимиром Путиным, главой РФ, был подписан указ, касающийся обеспечения дополнительных мер защиты магистрального газопровода, Крымского моста, а также электросетевого энергомоста.
В инфоцентре НАК сообщили, что комитет рассмотрел дополнительные методы обеспечения защищенности объектов моста через Керченский пролив.