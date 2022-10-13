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Правительство РФ выделяет 1 млрд рублей на энергетическую инфраструктуру Крыма

13 октября 16:31
Фото: piqsels.com
Кабмин Российской Федерации в текущем году перечислит Крыму дополнительный 1 млрд рублей на развитие энергетической инфраструктуры полуострова. Средства будут расходоваться в том числе на обеспечение защищенности сетей. Информация предоставлена Михаилом Мишустиным, председателем российского правительства.

Мишустин сообщил, что властями было принято решение о предоставлении дополнительной поддержки инфраструктуре энергетики Крыма.

Он подчеркнул, что средства будут потрачены не только на обслуживание и ремонтные работы на критически важном оборудовании, но и на обеспечение лучшей защищенности сетевых и прочих объектов, — пишет Russian.rt.com.

Известно, что ранее Владимиром Путиным, главой РФ, был подписан указ, касающийся обеспечения дополнительных мер защиты магистрального газопровода, Крымского моста, а также электросетевого энергомоста.

В инфоцентре НАК сообщили, что комитет рассмотрел дополнительные методы обеспечения защищенности объектов моста через Керченский пролив.

#Новости#1#Ольга Земскова#Общество
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