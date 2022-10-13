Мьянма хочет ежегодно закупать у Российской Федерации около 4 млн тонн дизеля

Эти планы были озвучены в ходе беседы между представителями двух стран — главой РФ Владимиром Путиным и Мин Аун Хлайном, премьер-министром Мьянмы. Российский президент уже согласился поставлять Мьянме указанное количество энергоресурсов. В данный момент идет процесс согласования деталей оплаты. Правительства стран должны решить, будет ли оплата производиться в российской нацвалюте или в юанях.
Кроме того, Лвин У сообщил, что на форум “Российская энергетическая неделя” уже прибыла делегация из Мьянмы, в состав которой вошли министры энергетики и электроэнергии республики. Участники делегации готовы к проведению переговоров с российской стороной. Об этом информирует Russian.rt.com.
Также в текущем году Афганистан планирует заключить с Российской Федерацией соглашение о поставке одного миллиона тонн бензина.