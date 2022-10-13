Мьянма хочет ежегодно закупать у Российской Федерации около 4 млн тонн дизеля

Кроме того, Лвин У сообщил, что на форум “Российская энергетическая неделя” уже прибыла делегация из Мьянмы, в состав которой вошли министры энергетики и электроэнергии республики. Участники делегации готовы к проведению переговоров с российской стороной. Об этом информирует Russian.rt.com.