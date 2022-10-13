ИРИ: Достижения Пермского края включили в "20 главных событий России за 20 лет"

К 300-летию столицы Пермского края в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» власти решили модернизировать местную эспланаду. В результате реконструкционных работ уже открыты такие объекты, как амфитеатр на 950 посадочных мест, светомузыкальный фонтан и кафе. Все эти элементы городской инфраструктуры встроены в искусственные холмы. Во время второго этапа работ в городе возвели открытую сцену, обслуживающие здания и сквер у Законодательного собрания. На третьем этапе планируется проведение благоустройства мемориального квартала, в который входят памятник «Героям фронта и тыла» и Аллея Славы. Стоимость работ оценивается в сумму чуть менее 800 млн рублей. Площадь территории составляет 16,5 га, ее смогут посещать порядка 500 тыс. горожан и туристов ежегодно.