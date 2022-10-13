ИРИ: Достижения Пермского края включили в "20 главных событий России за 20 лет"

В рамках проекта эксперты в области социологии и журналистики определяют, какие эпизоды современной истории сказались на жизни молодого поколения в большей степени. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей России. Возраст респондентов – от 18 до 35 лет. Всем опрашиваемым предлагается назвать 15 событий, максимально повлиявших на жизнь РФ, и пять – на жизнь региона.
За последние годы в инфраструктуре Пермского края произошли большие перемены, изменившие регион к лучшему. Об этом пишет properm.ru.
В аэропорту Перми построили дополнительный пассажирский терминал. Благодаря вводу в эксплуатацию современного хаба пропускная способность воздушной гавани увеличилась. Теперь воздушный порт может ежегодно принимать до двух миллионов человек. Одновременно в аэропорту могут приземлиться до девяти лайнеров. На строительство нового хаба было перечислено 5 млрд рублей из госбюджета и от частных инвесторов.
В прошлом году закончились ремонтные работы на 26-километровом участке федеральной трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург. Двухполосная проезжая часть была расширена до четырехполосной, на трассе установили разделители потоков, сконструировали три разворотные петли и возвели надземный пешеходный переход. Электроосветительные приборы установили на протяжении чуть менее 6 километров. Новые барьерные ограждения и дорожные знаки обеспечивают дополнительную безопасность движения по автодороге. Работы по модернизации магистрали оцениваются в 2,7 млрд рублей. Данный участок автодороги станет частью платной скоростной трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург; ее строительство планируют закончить в 2024 году.
В 2020 году в развивающемся Индустриальном районе Перми открыли новую детскую поликлинику. Площадь трехэтажного здания превышает 5 тыс. кв. метров. На данный момент в этом медицинском учреждении обслуживаются свыше 10 тысяч маленьких пациентов. Пропускная способность новой поликлиники – 350 посещений в смену.
В качестве приоритетного вида транспорта в Перми выбрали трамвай. За несколько последних лет трамвайная сеть города была обновлена, пути отремонтированы и заменены, закуплены новые вагоны. Среди них – один трехсекционный трамвай, рассчитанный на 380 пассажиров, и 15 односекционных, на 110 пассажиров каждый. Новые трамваи с низким полом удобны для маломобильных категорий граждан.
К 300-летию столицы Пермского края в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» власти решили модернизировать местную эспланаду. В результате реконструкционных работ уже открыты такие объекты, как амфитеатр на 950 посадочных мест, светомузыкальный фонтан и кафе. Все эти элементы городской инфраструктуры встроены в искусственные холмы. Во время второго этапа работ в городе возвели открытую сцену, обслуживающие здания и сквер у Законодательного собрания. На третьем этапе планируется проведение благоустройства мемориального квартала, в который входят памятник «Героям фронта и тыла» и Аллея Славы. Стоимость работ оценивается в сумму чуть менее 800 млн рублей. Площадь территории составляет 16,5 га, ее смогут посещать порядка 500 тыс. горожан и туристов ежегодно.