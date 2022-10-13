Енакиевский металлургический завод: мост до Луны, полет в космос и «Молох» Куприна

Собственно, город Енакиево самим фактом своего существования обязан металлургическому заводу. В истории ЕМЗ были взлеты и падения, но за век с четвертью он практически без остановок давал и давал металл, который тут же умельцы-металлурги превращали в рельсы и другую продукцию. Подсчитано, что рельс, проката, профиля, выпущенных заводом начиная с времён Российской империи, хватит, чтобы протянуть мост от Земли до Луны!
Отцом-основателем завода промышленного гиганта стал российский промышленник Фёдор Енакиев. Он родился в 1852 году в семье потомственных дворян. После того, как выучился на инженера, трудился на Николаевской железной дороге, соединяющей в то время Санкт-Петербург и Москву. Как же так получилось, что инженер-путеец занялся строительством завода? Согласитесь, дело-то нешуточное и весьма затратное.
Cherchez la femme — «ищите женщину» неспроста говорят французы. В 33-летнем возрасте в жизни Енакиева происходят счастливые перемены — он женится на дочери тайного советника Анне Винберг. Брак для него был удачен не только с точки зрения личного счастья, супружество принесло знакомство с влиятельным в финансовых кругах человеком — братом жены. Фёдор Енакиев решает оставить государственную службу и заняться бизнесом. Напомним, что Российская империя как раз (начиная с 1860-х годов) переживает вторую промышленную революцию — в государстве небывалыми темпами растет производство высококачественной стали, химикатов, строится сеть железных дорог, происходит электрификация.
Поскольку именно металл являлся основой промышленного бума, Енакиев, наладив связи в среде столичных финансистов, делает ставку на металлургию — он принимает решение строить завод на юге Российской империи, территории нынешнего Донбасса. Естественно для этого нужны немалые деньги. Промышленник совместно с бывшим коллегой инженером Министерства путей сообщения Болеславом Яворским находит двух инвесторов в Бельгии — Октава Неф-Орбана и Оскара Биэ. Вчетвером они учреждают Русско-Бельгийское металлургическое общество с основным капиталом 8 млн рублей. 2 июля 1895 года Кабинет министров утверждает устав этого общества, а всего два (!) года спустя, в ноябре 1897 года на новом заводе был уже выплавлен первый чугун. Завод, который получил название в честь Петра I — Петровский, стал одним из крупнейших на юге Российской империи.
5 любопытных фактов о Фёдоре Енакиеве
Почему же для строительства металлургического завода российский промышленник Фёдор Енакиев выбрал именно территорию нынешнего Донбасса? Оказывается, лучшего места было и не придумать: в Софиевке (ныне Карло-Марксово, в 5 км от Енакиево) — действующий каменноугольный рудник, близко находятся залежи железной руды, известняка и огнеупоров, неподалеку протекает река Садки, а для вывоза готовой продукции уже была действующая железная дорога. То есть все, что нужно для работы будущего завода оказалось сосредоточенным на одной небольшой территории. Немаловажным было и наличие рабочих кадров: ведь в Софиевке какое-то время работал небольшой опытный чугуноплавильный завод, поэтому были и люди, обладающие соответствующими навыками. Государственная комиссия приняла предприятие, отметив в акте: «Завод состоит из двух доменных печей с суточной производительностью 18000 пудов чугуна (295 тонн), с плавкой на криворожских и местных рудах, 120 коксовых батарей, двух конвертеров проектной мощностью 36000 пудов стали (590 тонн), двух угольных шахт, рельсопрокатного отделения, бессемеровского и мартеновского цехов». Основным видом продукции нового метзавода в то время являлось производство железнодорожных рельс. С их сбытом проблем не было — в царской России активно развивалось железнодорожное строительство.
Сколько же получали работники завода за свой нелегкий труд? В музее завода хранится расчётная книжка рабочего Петровского (Енакиевского) завода Сергея Губина за март 1912 года. Общий заработок рабочего в то время составлял 18 рублей 35 копеек (около 19000 современных рублей). Из записи в книжке следует, что Губин задолжал в лавку 13 рублей и был за что-то оштрафован на 1 рубль. Кроме этого из его зарплаты вычли на церковь и «прочие вычеты», после чего рабочему на руки полагалось выдать 95 копеек.
Любопытный факт
Почти полгода, с августа по декабрь 1896 года, на строящемся металлургическом заводе работал известный русский писатель Александр Куприн. Он служил заведующим учетом кузницы и столярной мастерской. Жизнь рабочих посёлка, который чуть позже назовут Енакиево, стала основой сюжета его повести «Молох». В этом художественном произведении Куприн описал так же и процесс изготовления рельс: «Каждую минуту громадный пылающий зев печи широко раскрывался, чтобы поглощать один за другим двадцатипудовые „пакеты“ раскаленной добела стали, только что вышедшие из пламенных печей. Через четверть часа они, протянувшись с страшным грохотом через десятки станков, уже складывались на другом конце мастерской длинными, гладкими, блестящими рельсами».
С 1914 года для России началась эпоха социальных потрясений — Первая мировая война, две революции 1917 года, свержение царского режима, приход к власти большевиков… Все эти события неминуемо отразились на экономике государства. Напомним, что к началу Первой мировой войны Донбасс давал 67% всего производства чугуна в России, то есть был главным источником металла в стране. Однако в июле–октябре 1917 года выплавка чугуна на металлургических заводах Донбасса сократилась на 28% по сравнению с предыдущим годом. Дольше всех продержался Петровский (Енакиевский) металлургический завод, продолжая держать прежние показатели. В декабре 1917 года предприятие одним из первых было национализировано большевиками. Конечно, времена были непростые — завод едва не остановился полностью, поскольку рабочим было нечем платить. Спасением стали деньги большевиков, за которыми была отправлена, без особой надежды на успех, делегация с завода в Питер. «Каковы же были наши удивление и радость, когда через месяц делегаты приехали на завод и привезли с собой одиннадцать миллионов рублей!» — вспоминал о тех временах главный инженер предприятия Иван Павлович Бардин в своей автобиографичной книге «Жизнь инженера».
На фоне общей разрухи Енакиевский завод был единственным из всех южных заводов, который буквально чудом за время гражданской войны ни на один день не останавливал своего производства. Однако 3 мая 1923 года предприятие все же было остановлено на консервацию. Завод нуждался в капитальном ремонте, но финансировать реконструкцию молодое государство было не в состоянии. Предприятие вновь ожило только два года спустя — 21 сентября 1925 года были введены в работу доменные печи № 1 и № 6.
А вы знали?
За годы довоенных пятилеток (с 1929 до 1940 года) завод был реконструирован и расширен. Осенью 1931 года всего за 40 дней на ЕМЗ была построена первая в СССР разливочная машина — устройство для механизированной разливки жидкого чугуна из ковшей в изложницы, с дальнейшим охлаждением чугунных чушек и погрузкой их в железнодорожные вагоны.
Работу предприятия нарушило новое потрясение — Великая Отечественная война. Оборудование было эвакуировано на Урал, но сам завод оккупанты превратили в руины. После освобождения города в 1943 году, восстанавливать завод помогал весь Советский Союз. Со всех концов огромной страны ехала возрождать промышленность Донбасса молодежь. Поэтому уже через 100 дней после окончательного освобождения Енакиево от немецких войск метзавод был восстановлен и 23 декабря 1943 года дал первую плавку чугуна и приступил к изготовлению железнодорожных рельсов, в которых остро нуждалась страна. Металлурги, возобновив работу, помогали фронту — они отчислили более миллиона рублей на строительство танковой колонны «Енакиевский металлург».
Кстати
Над восстановлением Енакиевского металлургического завода шефствовал Кузнецкий металлургический комбинат. Рабочие Чусовского металлургического завода в те дни писали енакиевским металлургам: «Нами отгружено 55 вагонов необходимого вам оборудования… Восстановление Донбасса и, в частности, вашего завода — это наше общее дело, и мы сделаем все, чтобы оказать вам необходимую помощь».
В послевоенные годы возрождающемуся из руин Советскому Союзу нужен был металл. Для этого на предприятии была проведена колоссальная работа по модернизации оборудования, совершенствованию технологии и организации производства в рельсобалочном цехе. Всего через четыре года после окончания Великой Отечественной войны предприятие по объемам производства вышло на довоенный уровень. Енакиевский металлургический завод не только наращивал производство, металлурги внедряли новшества, которые потом подхватывались предприятиями по всему Союзу и даже миру:
После распада СССР Енакиевский металлургический завод снова оказался в сложной ситуации. В связи с разрывом Украиной экономических связей со многими поставщиками сырья, материалов, энергоносителей и с потребителями готовой продукции произошёл резкий спад производства. Затем предприятие было приватизировано, в начале 2000-х вошло в состав частной компании «Метинвест» и постепенно ситуация выровнялась. В 2007 году даже состоялся торжественный пуск самой современной на Украине новой доменной печи № 5, однако былого расцвета времен СССР заводу все же достичь не удалось.
В настоящее время проектные мощности завода позволяют производить в год: 2,065 млн. тонн чугуна, 2,8 млн. тонн стали, 460,5 тыс. тонн проката в год. Что еще выпускает завод и для каких нужд?
С началом войны в Донбассе ЕМЗ и его работникам снова пришлось несладко. В 2015 году из-за активных боевых действий завод, который находится на территории ДНР, останавливал работу на два месяца. Затем к постоянным обстрелам добавилась транспортная блокада, объявленная Украиной в 2017 году. Казалось бы, ситуация безвыходная, но плечо подставила Россия, благодаря ее братской помощи завод смог продолжить производство чугуна и стали. 21 февраля 2022 года произошло знаковое событие — Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. И уже пять месяцев спустя ЕМЗ впервые принял участие в международной выставке «Иннопром», которая проходила в начале июля в Екатеринбурге. В ходе выставки представители ЕМЗ подписали документы с крупным уральским предприятием на поставку продукции в больших объемах для производства вагонов и оборудования. Кроме того, состоялись предварительные переговоры с российскими судостроителями о поставках листового и специального профиля металла.
«Енакиевский металлургический завод — предприятие полного цикла. Металл разливается непрерывно на двух литейных машинах. На предприятиях комплекса трудится 22 тысячи человек, а из всей произведенной продукции можно построить мост до Луны. Сейчас основная задача металлургического комплекса — возрождение Донбасса. Все нужно восстанавливать, приводить в норму, здесь и понадобится наш металл, наши знания. Балки, арматурный прокат — все будет направлено на возрождение республики», — рассказал в интервью прессе представитель ЕМЗ на выставке Александр Коваленко.
Таким образом, круг замыкается — ЕМЗ, начавший свою историю на российской земле продолжает работу в тесном контакте с Россией.
Енакиевский металлургический завод славится не только металлом, но и людьми. Есть среди них те, чьи имена известны всему миру.