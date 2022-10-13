Аэропорт Уфы стал самым «качающим» в Поволжье

Вылетающие из башкирской столицы по объемам использованного мобильного трафика обошли гостей других аэропортов федерального округа. Опередить удалось даже признанных туристических лидеров Самару и Казань¹, сообщают специалисты по big data МегаФона.
Как показывают обезличенные данные абонентов оператора, рейтинг наиболее интернет-активных аэропортов Поволжья за время с начала лета выглядит следующим образом:
В Уфе улетающие и прилетающие пассажиры ежемесячно использовали порядка 85,5 терабайт данных. Такого объема хватило бы, чтобы 12 тысяч раз посмотреть комедию «Без границ» на онлайн-платформе START в разрешении Full HD. А пиковые показатели, как и годом ранее, пришлись на август.
Чаще всех в онлайн выходили туристы и командировочные из Московской, Ленинградской и Тюменской областей, а также Югры и Ямала. Как правило, они изучали соцсети и переписывались в мессенджерах. Также ощутимый объем трафика пришелся на онлайн-кинотеатры и загрузку новых приложений, в частности веб-карт.
А вот говорить по телефону в аэропорту Уфы любят меньше — по этому показателю он лишь четвертый после Чебоксар, Самары и Казани. При этом каждый месяц в залах ожидания раздается 2,3 миллионов звонков.
«Крупные транспортные узлы региона всегда находятся в зоне нашего внимания. В последние месяцы мы провели в Уфе масштабный проект по тюнингу сети — модернизацию с учетом изменений в архитектуре и ландшафте столицы. В том числе он коснулся базовых станций вблизи железнодорожного вокзала, речного порта, северного и южного автовокзалов и международного аэропорта», — комментирует директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.
¹По данным Ростуризма, эти города входят в топ самых посещаемых в стране.