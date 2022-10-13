Аэропорт Уфы стал самым «качающим» в Поволжье

Чаще всех в онлайн выходили туристы и командировочные из Московской, Ленинградской и Тюменской областей, а также Югры и Ямала. Как правило, они изучали соцсети и переписывались в мессенджерах. Также ощутимый объем трафика пришелся на онлайн-кинотеатры и загрузку новых приложений, в частности веб-карт.