Вандалы в парке, концерт Земфиры и новые подробности частичной мобилизации

Зампред Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявления некоторых глав регионов о выполнении этапов частичной мобилизации. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ Юрий Швыткин заявил, что частичная мобилизация процесс не прерывный и не делится на этапы. В частности, он указывает на то, что никакие этапы в указе президента о частичной мобилизации не предусмотрены.