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Вандалы в парке, концерт Земфиры и новые подробности частичной мобилизации

12 октября 17:05
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О главных событиях 12 октября в Уфе и республике в дайджесте Mkset

Неизвестные испортили лежаки, установленные в парке микрорайона Дёма. Примечательно, что на территории парка в настоящий момент ведутся работы по реконструкции. При этом местные жители отмечают, что проблемы с парком начались едва ли не с самого старта работ.

Алла Пугачева посетила концерт певицы Земфиры. Знаменитая певица поделилась впечатлениями от выступления уроженки Уфы в соцсетях, назвав ту, «ребенком на сцене».

Зампред Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявления некоторых глав регионов о выполнении этапов частичной мобилизации. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ Юрий Швыткин заявил, что частичная мобилизация процесс не прерывный и не делится на этапы. В частности, он указывает на то, что никакие этапы в указе президента о частичной мобилизации не предусмотрены.

Уфимская администрация утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Айской, Сун-Ят-Сена, Бехтерева, Менделеева, Набережной и Салавата Юлаева. В будущем здесь появятся высотные жилые дома, а также различные объекты городской инфраструктуры.

В Стерлитамаке приставы необычным образом заставили местную жительницу оплатить штрафы за нарушение ПДД. Оказалось, что злостная нарушительница, на счету которой свыше 50 штрафов, работает косметологом с выездом на дом. Так, сотрудница УФССП записалась к ней на прием, что далее позволило приставам установить и произвести арест принадлежащей ей иномарки «Volkswagen Touareg».

#Новости#2#Азамат Нухов#Политика
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