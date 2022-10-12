Вандалы в парке, концерт Земфиры и новые подробности частичной мобилизации

Неизвестные испортили лежаки, установленные в парке микрорайона Дёма. Примечательно, что на территории парка в настоящий момент ведутся работы по реконструкции. При этом местные жители отмечают, что проблемы с парком начались едва ли не с самого старта работ.
Алла Пугачева посетила концерт певицы Земфиры. Знаменитая певица поделилась впечатлениями от выступления уроженки Уфы в соцсетях, назвав ту, «ребенком на сцене».
Зампред Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявления некоторых глав регионов о выполнении этапов частичной мобилизации. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ Юрий Швыткин заявил, что частичная мобилизация процесс не прерывный и не делится на этапы. В частности, он указывает на то, что никакие этапы в указе президента о частичной мобилизации не предусмотрены.
Уфимская администрация утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Айской, Сун-Ят-Сена, Бехтерева, Менделеева, Набережной и Салавата Юлаева. В будущем здесь появятся высотные жилые дома, а также различные объекты городской инфраструктуры.
В Стерлитамаке приставы необычным образом заставили местную жительницу оплатить штрафы за нарушение ПДД. Оказалось, что злостная нарушительница, на счету которой свыше 50 штрафов, работает косметологом с выездом на дом. Так, сотрудница УФССП записалась к ней на прием, что далее позволило приставам установить и произвести арест принадлежащей ей иномарки «Volkswagen Touareg».