Валерий Лимаренко: Путь к сокращению углеродного следа – это путь к энергосбережению

– Путь к сокращению углеродного следа – это путь к энергосбережению. Для нас, как островного региона, последствия изменения климата несут серьёзный риск, и мы острее, чем многие другие, ощущаем необходимость принятия мер по сохранению уникальной природы островов. Это значимо для жителей нашего региона. На первый взгляд, «глобальная конкурентоспособность», «новые технологии», «инновации», «энергоэффективность» звучат для обычного человека несколько абстрактно. Но «чистый воздух», «чистая вода», «комфортная среда» – вполне конкретно и ощутимо. Именно на это сейчас и направлена наша системная работа, – подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на прошедшем 6-7 октября в Южно-Сахалинске международном форуме «Экологическая политика и устойчивое развитие». Его слова приводит портал Sakh.online.