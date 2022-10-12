Валерий Лимаренко: Путь к сокращению углеродного следа – это путь к энергосбережению

Сахалинская область стала первопроходцем среди российских регионов в сфере климатической политики. На островной территории сформирована и успешно работает комплексная программа, призванная снизить техногенную нагрузку на экологию региона.
В рамках программы реализуются мероприятия по газификации региона, энергосбережению и повышению энергоэффективности, переводу транспорта на экологически чистые виды топлива, развитию возобновляемой энергетики и другим.
С 1 сентября в области стартовал эксперимент по достижению углеродной нейтральности, суть которой в том, чтобы максимально сократить выбросы в атмосферу парниковых газов – это таких, как углекислый газ, метан, азот, озон и другие. Этого можно добиться, например, за счёт постепенной замены ископаемых видов топлива (уголь или нефть) на более экологически чистые или возобновляемые источники энергии.
– Путь к сокращению углеродного следа – это путь к энергосбережению. Для нас, как островного региона, последствия изменения климата несут серьёзный риск, и мы острее, чем многие другие, ощущаем необходимость принятия мер по сохранению уникальной природы островов. Это значимо для жителей нашего региона. На первый взгляд, «глобальная конкурентоспособность», «новые технологии», «инновации», «энергоэффективность» звучат для обычного человека несколько абстрактно. Но «чистый воздух», «чистая вода», «комфортная среда» – вполне конкретно и ощутимо. Именно на это сейчас и направлена наша системная работа, – подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на прошедшем 6-7 октября в Южно-Сахалинске международном форуме «Экологическая политика и устойчивое развитие». Его слова приводит портал Sakh.online.
Глава региона подчеркнул: за три года реализации на территории Сахалинской области комплексной климатической программы на 20% сократились вредные выбросы в окружающую среду.