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В Уфе завершается строительство городской поликлиники

12 октября 08:22
Фото: Минздрав РБ
Поликлиника № 9 располагается в уфимском Затоне.

В Уфе, а именно в микрорайоне Затон, завершается строительство городской поликлиники № 9. По информации Минздрава Башкирии, готовность объекта составляет 98%. На данный момент завершаются отделочные и инженерные работы.

Известно, что после завершения строительных работ начнется этап комплектации оборудования поликлиники. Так, учреждение рассчитано на посещение 900 пациентов в смену, а именно 400 посещений для взрослых, 350 — для детей и 150 — для женской консультации.

Возводится поликлиника в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение».

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