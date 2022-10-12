В Уфе завершается строительство городской поликлиники

В Уфе, а именно в микрорайоне Затон, завершается строительство городской поликлиники № 9. По информации Минздрава Башкирии, готовность объекта составляет 98%. На данный момент завершаются отделочные и инженерные работы.
Известно, что после завершения строительных работ начнется этап комплектации оборудования поликлиники. Так, учреждение рассчитано на посещение 900 пациентов в смену, а именно 400 посещений для взрослых, 350 — для детей и 150 — для женской консультации.
Возводится поликлиника в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение».