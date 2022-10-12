В Уфе в мошенничестве подозревают начальника отдела судебных приставов

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии, к мужчине в июне этого года обратилась местная жительница, с которой судебные приставы взыскивают задолженность по оплате ЖКХ. Так, начальник районного отделений вызвался помочь женщине, в частности, он убедил ее передать ему лично 133 тысячи рублей, якобы для упрощения исполнительской процедуры. Однако средства вместо того, чтобы внести на депозитный счет УФССП, присвоил себе, при этом отдал женщине поддельный документ о погашенной задолженности.