В Уфе в мошенничестве подозревают начальника отдела судебных приставов

В Уфе задержали начальника районного отделения службы судебных приставов по подозрению в мошенничестве, мужчине предъявлено обвинением по части 3 статьи 159 УК РФ.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии, к мужчине в июне этого года обратилась местная жительница, с которой судебные приставы взыскивают задолженность по оплате ЖКХ. Так, начальник районного отделений вызвался помочь женщине, в частности, он убедил ее передать ему лично 133 тысячи рублей, якобы для упрощения исполнительской процедуры. Однако средства вместо того, чтобы внести на депозитный счет УФССП, присвоил себе, при этом отдал женщине поддельный документ о погашенной задолженности.
Отмечается, что махинация стала известна отделу собственной безопасности УФССП России по РБ, а далее уже следователи возбудили уголовное дело.
На данный момент у подозреваемого дома и на рабочем месте был проведен обыск, изъяты все необходимые для расследования документы.