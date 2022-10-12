В Уфе на несколько дней ограничат движение на пересечении улиц Кирова и Айской

В Уфе в течение нескольких дней будет частично ограничено движение на пересечении улиц Кирова и Айской. В частности с 12 по 16 октября для проезда будет недоступно 3/5 от проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Как сообщают в уфимской администрации, в период с 12 по 14 октября для проезда будет недоступна нечетная сторона улицы Айской, а с 14 по 16 — четная.
Отмечается, что в данный период закрыто будет движение пассажирского электротранспорта. Ограничения коснутся движения троллейбусов № 13 «Микрорайон «Белореченский» — Бульвар Славы» и № 21 «Микрорайон «Белореченский» — Торговый комплекс «Центральный».