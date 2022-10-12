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В Уфе на несколько дней ограничат движение на пересечении улиц Кирова и Айской

12 октября 18:45
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Автомобилистам в администрации города рекомендуют планировать маршрут заранее

В Уфе в течение нескольких дней будет частично ограничено движение на пересечении улиц Кирова и Айской. В частности с 12 по 16 октября для проезда будет недоступно 3/5 от проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Как сообщают в уфимской администрации, в период с 12 по 14 октября для проезда будет недоступна нечетная сторона улицы Айской, а с 14 по 16 — четная.

Отмечается, что в данный период закрыто будет движение пассажирского электротранспорта. Ограничения коснутся движения троллейбусов № 13 «Микрорайон «Белореченский» — Бульвар Славы» и № 21 «Микрорайон «Белореченский» — Торговый комплекс «Центральный».

#Новости#2#Азамат Нухов#Политика
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