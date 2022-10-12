В Казани покажут документальный фильм о народном поэте Башкирии Мустае Кариме

— Казань — особенный город для Мустая Карима. Неслучайно именно здесь установлен памятник великому башкирском поэту, который стал символом неделимого культурного пространства, символом безусловной любви родных друг другу народов — народов Башкортостана и Татарстана, отмечает учредитель Фонда им. М. Карима, внук поэта Тимербулат Каримов.