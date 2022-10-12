В Казани покажут документальный фильм о народном поэте Башкирии Мустае Кариме

В Татарском государственном академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля 18 октября покажут документальный фильм «Мустай», который был создан к 100-летнему юбилею народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Режиссером ленты является известный документалист, генеральный продюссер кинокомпании «Мастерская» Саида Медведева.
— Произведения Мустая Карима всегда отличались глубоким смыслом, добротой, искренностью, красотой и богатством языка, особым национальным колоритом. Показ нового документального фильма «Мустай», созданного к 100-летию народного поэта и дальнейшие совместные культурные события и мероприятия служат укреплению татаро-башкирской дружбы, продолжают славные традиции культурного обмена и сотрудничества между нашими республиками, министр культуры РТ Ирада Аюпова.
Фильм «Мустай» — это объемное кинополотно, включившее в себя стихи, отрывки из дневников и прозы, воспоминания современников. В создании фильма приняли участие Владимир Спиваков, Никита Михалков, Андрей Дементьев, Иосиф Кобзон.
— Казань — особенный город для Мустая Карима. Неслучайно именно здесь установлен памятник великому башкирском поэту, который стал символом неделимого культурного пространства, символом безусловной любви родных друг другу народов — народов Башкортостана и Татарстана, отмечает учредитель Фонда им. М. Карима, внук поэта Тимербулат Каримов.
Взаимопроникновение татарской и башкирской культур в творчестве Мустая Карима началось с влияния великих поэтов Татарстана — Габдуллы Тукая, Хади Такташа, Хасана Туфана. Многие деятели культуры — Риза Ишмурат, Тариф Ахунов, Баки Урманче, Сара Садыкова, Хайдар Бегичев, Роберт Минуллин, Ренат Харис — стали ему по-настоящему близкими людьми.
Центральное место в документальном фильме «Мустай» занимают воспоминания первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, с которым Мустая Карима связывала большая дружба. Также в фильме использованы фрагменты архивных материалов с участием великих поэтов-современников Константина Симонова, Александра Твардовского, Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева.
Перед показом фильма в колонном зале театра будет представлен «Выставочный проект к 100-летию Мустая Карима», в который вошли уникальные фото из личного архива семьи Каримовых.
Начало просмотра: 18:00 (18 октября 2022 года).
Место проведения: Татарский государственный академический театр оперы и балета имени Мусы Джалиля (площадь Свободы, дом 2).
Муста́й Кари́м (башк. Мостай Кәрим, 1919—2005) — классик башкирской советской литературы, великий башкирский поэт, писатель, драматург, публицист, участник Великой Отечественной войны, выдающийся общественный деятель.
Мустай Карим опубликовал более 100 поэтических и прозаических сборников, свыше 10 драматических произведений, вошедших в золотой фонд башкирской литературы и театра, ставших достоянием мировой культуры. Наиболее известные — сборники стихов и поэм «Черные воды», «Возвращение», «Европа-Азия», «Времена», пьесы «Страна Айгуль», «Похищение девушки», «В ночь лунного затмения», «Не бросай огонь, Прометей!», повести «Радость нашего дома», «Таганок», «Помилование», «Долгое-долгое детство».
Мустай Карим — Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный поэт Башкортостана, Почетный академик Академии наук Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии СССР, Ленинской премии, Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского, Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева, Международной премии имени М. Шолохова, награжден двумя орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, орденом «Знак Почета», орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, орденом «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, орденом Салавата Юлаева.