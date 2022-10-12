В beeline cloud с нуля создали комплексную инфраструктуру для компании CMWP

В итоге проведенных работ CMWP стал владельцем собственной автономной корпоративной инфраструктуры. Переход сотрудников на локальные сервисы прошел с минимальным стрессом: в работе для них почти ничего не изменилось, а на период миграции была развернута инфраструктура виртуальных рабочих столов. Теперь у компании есть полный набор сервисов и платформ для решения всех необходимых задач. С помощью билайн бизнес сохранилась возможность предоставлять клиентам корпоративные сервисы “под ключ”, включая решения на базе ПО от зарубежных вендоров. Сейчас CMWP планирует оценить новую IT-инфраструктуру и определить вектор её дальнейшей модернизации для подключения новых сервисов и увеличения отказоустойчивости.