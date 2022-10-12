Траст: На торгах будет продано имущество автохолдинга «Гема» в ЛО и Подмосковье

На продажу будут выставлены три здания под автосалоны в городе Краснознаменск в Московской области. Здания располагаются на территории торгового парка «Краснознаменск» на ул. Березовая Аллея и подходят под размещение автотехцентров и автосалонов. К объектам подведены все инженерные коммуникации, включая пожарную сигнализацию, автоматическую систему пожаротушения и дымоудаления, интернет и телефонию. Общая площадь зданий — 18 тыс. кв. м, они расположены на участках общей площадью 25,5 тыс. кв. м.