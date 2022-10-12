Слабовидящая Азалия Гайсина из г. Октябрьский плавание сделала смыслом жизни

«Я, конечно, даже не представляю жизнь без плавания, хочу достичь больших высот и участвовать во Всероссийских соревнованиях» — вот такая она — большая мечта большого человека.
Для Азалии Гайсиной жизнь — это ежедневная возможность врываться в новые горизонты. И ничего, что от рождения девочка плохо видит. Если есть цель — видение должно быть внутренним. Как метроном, или голос, на который идёшь без устали, не сбиваясь с пути.
Внешне этот ребёнок кажется весьма застенчивым. Она практически не смотрит в камеру, всем своим видом, словно, показывая: ни к чему это, я ведь другая на самом деле, и даже зоркий глаз объектива вряд ли отразит суть… Внешность Азалии, действительно, обманчива. Бытует мнение, что искренность человека измеряется его улыбкой. Скованность и нерешительность Азалии окупается улыбкой сполна. И вдруг понимаешь, как безграничен её мир. Надо лишь присмотреться…
«С самого детства я росла в заботливой спортивной семье, никогда не чувствовала себя человеком ограниченным. Мои родители ведут здоровый образ жизни, и поэтому спорт для нас — это норма жизни» — о спорте Азалия может рассказывать бесконечно. Ведь её жизнь в спорте — это и борьба, и отдых, и досуг.
Зимой — непременно коньки и лыжи. И так лет с пяти. Заслуга родителей, которые волнуясь за здоровье дочери делали всё возможное, чтобы малышка росла крепкой и выносливой. Но истинное призвание для неё — это, конечно же, плавание. Вот, где девочка по-настоящему раскрылась. Свой десятилетний рубеж она считает точкой отсчета. Именно в этом возрасте Азалия сделала свой первый заплыв к профессиональным вершинам.
«Сейчас плаванием я занимаюсь профессионально, участвую в соревнованиях городских, республиканских и всероссийских. Недавно, например, я заняла 2 место на Чемпионате и первенстве Новосибирской области по плаванию. На всех соревнованиях рядом со мной мои родители. Все свои достижения я посвящаю им» — вот такая она — большая благодарность большого сердца. В проекте #безграничные_возможности2022 Азалия участвует еще и для того, чтобы донести в каждый уголок планеты:
«Мне очень хочется, чтобы все родители были такими, заботливыми, внимательными и любили своих детей!»
А ведь она ещё совсем ребёнок. Но с каким упорством ей хочется пропагандировать любовь. Ко всему на свете, но, в первую очередь, к близким. С каким неподдельным трепетом Азалия рассказывает о своей семье:
«Если спросить меня, что такое любовь? Я отвечу: это моя семья! Любовь моих родителей ко мне, друг к другу, к работе, на которой работает мой папа, и очень ответственное отношение к работе моей мамы. Все вместе мы любим нашу любимую кошечку Анабель. Каждый в нашей семье неповторим. Папа работает на машине дальнего следования. Мама занимается мной, но она с любовью относится к своему делу и прекрасно печёт торты. Я, конечно, девушка особенная, я слабовидящий человек, но гармоничное отношение в моей семье позволяет мне уверенно идти вперед, к своим целям».
И добавить здесь нечего. Закономерный итог — это когда у хороших родителей рождаются хорошие дети. Интервью подходит к концу. То, что задумывалось, как история о спорте, в итоге стало рецептом человеческого счастья. Кто сказал, что оно недостижимо? Возможно, для его поисков достаточно просто заглянуть в самого себя?