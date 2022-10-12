Слабовидящая Азалия Гайсина из г. Октябрьский плавание сделала смыслом жизни

«Если спросить меня, что такое любовь? Я отвечу: это моя семья! Любовь моих родителей ко мне, друг к другу, к работе, на которой работает мой папа, и очень ответственное отношение к работе моей мамы. Все вместе мы любим нашу любимую кошечку Анабель. Каждый в нашей семье неповторим. Папа работает на машине дальнего следования. Мама занимается мной, но она с любовью относится к своему делу и прекрасно печёт торты. Я, конечно, девушка особенная, я слабовидящий человек, но гармоничное отношение в моей семье позволяет мне уверенно идти вперед, к своим целям».