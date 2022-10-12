mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Школьники Ноябрьска высадили саженцы кедров

12 октября 16:00
Фото: pxhere.com
Ребята из пионерской дружины «Пламя» решили восстановить аллею Ямине в Ноябрьске. Об этом сообщается на сайте «Красный Север».

По информации nation-news.ru, 6 лет назад деревья были высажены на перекрестке в районе улицы Ленина и проспекта Мира. Активисты общественной организации «Необычные дети Ноябрьска» создавали аллею в качестве благодарности фонду «Ямине».

Позже на данной территории возвели здание, некоторые деревья демонтировали во время строительства. Для восстановления зеленого облика улицы, дети высадили 25 молодых кедров. Ребята планируют изготовить деревянные рейки, которыми окружат деревья. Они выразили готовность ухаживать за саженцами.

#Новости#1#Марина Колодкина#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44