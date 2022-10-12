Школьники Ноябрьска высадили саженцы кедров

По информации nation-news.ru, 6 лет назад деревья были высажены на перекрестке в районе улицы Ленина и проспекта Мира. Активисты общественной организации «Необычные дети Ноябрьска» создавали аллею в качестве благодарности фонду «Ямине».
Позже на данной территории возвели здание, некоторые деревья демонтировали во время строительства. Для восстановления зеленого облика улицы, дети высадили 25 молодых кедров. Ребята планируют изготовить деревянные рейки, которыми окружат деревья. Они выразили готовность ухаживать за саженцами.