Сергей Прокофьев: классик, создавший музыку будущего

В 2012 году международному аэропорту Донецка присвоили имя Сергея Прокофьева. В том же году к чемпионату Европы по футболу здесь построили новый терминал в семь этажей. В год он должен был обслуживать до пяти миллионов пассажиров. В центральном холле гостей встречал один из самых известных портретов композитора. А новая взлетная полоса позволяла принимать современные самолеты любых типов. Планировалось также выстроить рядом с терминалом большой выставочный центр и целый комплекс бизнес-центров. Но аэропорт был полностью разрушен в ходе боев донецких ополченцев с украинскими военными в 2014–2015 годах. И старые, и новые постройки превратились в обгоревшие руины.