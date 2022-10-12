РЭО: Экосбор в рамках концессий направят на мусороперерабатывающие заводы

Как также добавил глава РЭО, концессионные сделки себя зарекомендовали. Они охватывают свыше 80% рынка. В текущем году РЭО получил заявки на строительство 65 объектов в 31 субъекте страны в рамках концессий, в 2023 – еще порядка 35 в 21 регионе. Общий размер, по оценкам, составляет 311 млрд рублей. Денис Буцаев также заявил: “В соответствии с концессионным соглашением Российский экологический оператор профинансирует до 95% от общего объема инвестиций”.