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РЭО: Экосбор в рамках концессий направят на мусороперерабатывающие заводы

12 октября 17:44
Фото: reo
Деньги, полученные с экосбора, смогут вкладывать на строительство и реконструкцию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в рамках концессионных соглашений. Новые правила расходования экологического сбора утверждены правительством.

Как заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, за счет новых правил станет возможным дополнительно профинансировать концессионные проекты регионов страны, где уровень бюджетной обеспеченности низкий – менее 0,75. “Средства будут направлены на создание или реконструкцию объектов обработки, утилизации, а также комплексных объектов. Важно, что будут поддержаны именно концессионные проекты”, – приводит слова Буцаева tass.ru.

Как также добавил глава РЭО, концессионные сделки себя зарекомендовали. Они охватывают свыше 80% рынка. В текущем году РЭО получил заявки на строительство 65 объектов в 31 субъекте страны в рамках концессий, в 2023 – еще порядка 35 в 21 регионе. Общий размер, по оценкам, составляет 311 млрд рублей. Денис Буцаев также заявил: “В соответствии с концессионным соглашением Российский экологический оператор профинансирует до 95% от общего объема инвестиций”.

Согласно правительственному постановлению РФ от 06.10.2022 № 1770 "О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2022 г. № 467″, предполагается новое направление расходования средств экосбора, который поступил в федеральный бюджет: на строительство, реконструкцию объектов капитального строительство, необходимые для ведения деятельности в сфере обращения с ТКО, в рамках концессионных соглашений.

По заявлению директора по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам ППК “Российский экологический оператор” Георгия Петришина, сейчас на законодательном уровне уже предусмотрено расходование уплаченного бизнесменами экосбора на строительство и реконструкцию объектов, требуемых для работы по обращению с ТКО, а также приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора и компенсацию утилизаторам расходов, которые они понесли.

“В связи с тем, что концессионный подход в реализации инвестиционных проектов получил большой отклик в регионах, принято решение расширить возможность использования средств экологического сбора на поддержку таких инвестпроектов”, – сказал Петришин.

В РФ реформа сферы обращения с отходами стартовала 1 января 2019 года. Ее цель – сделать обращение с ТКО цивилизованнее, устранить незаконные свалки и существенно снизить объемы отходов, которые вывозятся на полигоны.

#Новости#1#Ольга Земскова#Общество
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