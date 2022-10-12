Как лечить сердце с помощью мобильного телефона?

Диагноз
Стенокардия — опасный симптом ишемической болезни сердца и предвестник инфаркта миокарда. Ишемическая болезнь сердца, несмотря на достижения в медикаментозном и хирургическом лечении и меры профилактики каждый год уносит жизни более 20% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями во всем мире — 385,6 человек на 100 тысяч населения.
Однако, большая часть работы в борьбе с ишемией ложится на пациента, который должен следовать определенному образу жизни, дабы предотвратить необратимые последствия болезни: четко выполнять рекомендации врача, принимать медикаменты строго по графику, а также соблюдать принципы здорового питания, регулярно выполнять умеренные физические упражнения, вести дневник своего состояния. Часто пациентам бывает сложно привыкнуть к новому образу жизни и для формирования некоторых полезных привычек требуются напоминания.
Такие пациенты нуждаются в постоянном наблюдении и контакте с лечащим врачом для контроля течения болезни, корректировки терапии и т. д., но это не всегда представляется возможным, ввиду, например, высокой занятости врача и жестко ограниченного времени приема, в результате чего, врач просто не может уделить пациенту столько внимания, сколько необходимо.
Инновационная разработка
Именно желание решить эти проблемы и помочь своим пациентам вдохновило волгоградскую ученую и доктора Аксинью Ласкову на создание приложения «B2Doc: Стенокардия» для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Идея о создании приложения для пациентов со стенокардией не нова — в сети уже можно найти приложения, помогающие вести учет за приступами и вносить количество принятого нитроглицерина — препарата, расширяющего сердечные сосуды и тем самым устраняющего приступ стенокардии.
Однако, уникальность приложения, созданного молодой ученой в том, что оно является не только своеобразным дневником или библиотекой с информацией о всевозможных сердечных заболеваниях, а, прежде всего, в его персонализации, то есть в приложении «B2Doc: Стенокардия» содержится вся необходимая информация для конкретного пациента: комментарии лечащего врача, у которого есть постоянный доступ к карточке пациента, напоминания о приеме необходимых медикаментов, рекомендации по корректировке образа жизни.
Пациент может (и должен!) ежедневно вносить данные о количестве принятых лекарств, симптомах, физических нагрузках, на основе которых врач может наблюдать за течением болезни, давать новые рекомендации, корректировать терапию и быть на связи с пациентом, уделяя ему столько внимания, сколько необходимо.
Также, использование приложения позволяет сократить личный контакт, что может быть особенно актуально в периоды эпидемий, а еще существенно экономит время и пациента, и врача, позволяя докторам помогать большему количеству людей, а пациенту уделять освободившееся от похода в поликлинику время приятным занятиям, которые тоже очень полезны для сердца.
Цель
«Я поняла, что моим пациентом нужно что-то, что они смогут забрать с собой домой, что будет напоминать им об исполнении рекомендаций, вести дневник своего состояния, а мне — поможет быть с ними на связи и решение не заставило себя долго ждать», — говорит Аксинья.
На данный момент приложение уже прошло бета-тестирование и следующий шаг и мечта Аксиньи — широкое распространение приложения среди коллег и пациентов.
В этом деле ученая надеется на помощь молодых ребят, которые расскажут про приложение своим мамам и папам, бабушкам и дедушкам, а также, на своих коллег, которые, как и она сама, в скором времени начнут массово использовать приложение в своей работе с пациентами.