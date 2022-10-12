Диетолог Гинзбург раскрыл вред вареной куриной кожи

Гинзбург заявил, что пользы от куриной кожи не будет больше, чем от куриного мяса. По сравнению с мясом, в коже больше жира и холестерина. В мясе, отметил он, хороший белок, а жира и холестерина меньше. «Эпидемиологически не показано, что мясо птицы ухудшает состояние здоровья, ведет к прогрессированию атеросклероза, в отличие от красного мяса», — заключил врач.