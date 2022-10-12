Аксенов: Сложностей в транспортном сообщении между Крымом и материком нет

На вопрос об оценке ситуации глава Крыма напомнил, что это уже сделано на высочайшем уровне – взрыв на мосту признан актом терроризма. Сергей Аксенов выразил надежду, что темпы спецоперации после этой трагедии будут только нарастать. Также он подчеркнул, что киевский режим в очередной раз показал свою террористическую сущность. И безопасность не только Крыма, но и всей Российской Федерации зависит от того насколько быстро этот режим будет ликвидирован.