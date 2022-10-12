Аксенов: Сложностей в транспортном сообщении между Крымом и материком нет

В интервью газете “Известия” Аксенов рассказал, что ситуация не является критичной. Во-первых, есть маршрут по освобождённым территориям, по которому также перевозятся грузы. Кроме этого налажено паромное сообщение. Наконец, уже в полном объёме восстановлено железнодорожное сообщение по пострадавшему от действий киевских террористов мосту.
При этом руководитель Республики Крым подчеркнул, что после теракта на мосту его охрана, а также меры безопасности в транспортной сфере будут значительно усилены. Также он отметил, что крымчане и гости полуострова не паникуют и с пониманием относятся к ситуации. Более того, по словам Аксенова, у населения региона есть сильное желание “рассчитаться с террористами”.
Нет массового оттока туристов, на ближайшее время уровень отмены забронированных номеров не превышает 25%. В более отдалённой перспективе ситуация с бронированием не изменилась вообще.
Железнодорожные перевозки по мосту восстановлены полностью, что касается автомобильного движения, оно сейчас налажено в обе стороны. Также действуют уже 3 парома, бесплатно осуществляющие перевозку транспортных средств.
Если учесть, что до 2018 года попасть из Кубани в Крым можно было только при помощи паромов, ситуация вообще не критична.
Нет проблем и с обеспечением Крыма продовольствием и различными товарами. Они поступают и по железной дороге, и по сухопутному коридору. Помимо этого на самом полуострове имеются запасы важных товаров, продовольствия и горючего.
На вопрос об оценке ситуации глава Крыма напомнил, что это уже сделано на высочайшем уровне – взрыв на мосту признан актом терроризма. Сергей Аксенов выразил надежду, что темпы спецоперации после этой трагедии будут только нарастать. Также он подчеркнул, что киевский режим в очередной раз показал свою террористическую сущность. И безопасность не только Крыма, но и всей Российской Федерации зависит от того насколько быстро этот режим будет ликвидирован.