Замглавы МИД РФ Рябков: США и НАТО должны осознавать риски неконтролируемой эскалации

Как пишет газета “Известия”, по словам Рябкова, из-за возрастающей вовлеченности Америки и западных государств в конфликт на Украине Российская Федерация будет вынуждена принять асимметричные контрмеры. При этом он подчеркнул, что прямой конфликт с США и странами НАТО не входит в интересы Москвы, и выразил надежду, что в столицах стран, которые поставляют оружие и разведывательные данные Киеву, а также оказывают помощь в планировании атак и обучении военных, осознают риски неконтролируемой эскалации.