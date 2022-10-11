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Замглавы МИД РФ Рябков: США и НАТО должны осознавать риски неконтролируемой эскалации

11 октября 11:10
Фото: pxhere.com
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США и НАТО должны осознавать опасность неконтролируемой эскалации.

Как пишет газета “Известия”, по словам Рябкова, из-за возрастающей вовлеченности Америки и западных государств в конфликт на Украине Российская Федерация будет вынуждена принять асимметричные контрмеры. При этом он подчеркнул, что прямой конфликт с США и странами НАТО не входит в интересы Москвы, и выразил надежду, что в столицах стран, которые поставляют оружие и разведывательные данные Киеву, а также оказывают помощь в планировании атак и обучении военных, осознают риски неконтролируемой эскалации.

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