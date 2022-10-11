Вице-премьер Абрамченко призвала ежегодно проводить Российскую экологическую неделю

Все, кто связан с экологической отраслью, заслужили, чтобы РЭН проводилась ежегодно, передает слова Абрамченко телеканал “360”. Она отметила, что повестка будет включать не только создание экономики замкнутого цикла, но и тему экологии в целом. Вице-премьер заявила, что вопросами сохранения ресурсов Земли необходимо начать заниматься уже сегодня.
Абрамченко также подвела промежуточные итоги реформы обращения с отходами и рассказала о планах по развитию отрасли на ближайшие годы.
Отмечается, что с 2019 года в РФ создано более 30 тысяч рабочих мест в сфере обращения с отходами, стали появляться новые, уникальные российские технологии работы с ТКО. В 2021 году на организацию раздельного сбора отходов в регионах было выделено 1,5 миллиарда рублей, в текущем — 1 миллиард рублей, в 2023 году будет выделено 500 миллионов рублей. Еще 10 миллиардов рублей выделено на строительство крупных мусороперерабатывающих комплексов, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2024 году.
Сообщается, что ранее с предложением учредить РЭН выступал глава РЭО Денис Буцаев.