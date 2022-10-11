Вице-премьер Абрамченко призвала ежегодно проводить Российскую экологическую неделю

Отмечается, что с 2019 года в РФ создано более 30 тысяч рабочих мест в сфере обращения с отходами, стали появляться новые, уникальные российские технологии работы с ТКО. В 2021 году на организацию раздельного сбора отходов в регионах было выделено 1,5 миллиарда рублей, в текущем — 1 миллиард рублей, в 2023 году будет выделено 500 миллионов рублей. Еще 10 миллиардов рублей выделено на строительство крупных мусороперерабатывающих комплексов, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2024 году.