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Вице-премьер Абрамченко призвала ежегодно проводить Российскую экологическую неделю

11 октября 13:24
Вице-премьер Виктория Абрамченко на Российском экологическом форуме предложила проводить Российскую экологическую неделю (РЭН) ежегодно. Форум проводится с 10 по 11 октября в рамках РЭН, которая проходит с 10 по 16 октября. Организатором мероприятия выступает Российский экологический оператор.

Все, кто связан с экологической отраслью, заслужили, чтобы РЭН проводилась ежегодно, передает слова Абрамченко телеканал “360”. Она отметила, что повестка будет включать не только создание экономики замкнутого цикла, но и тему экологии в целом. Вице-премьер заявила, что вопросами сохранения ресурсов Земли необходимо начать заниматься уже сегодня.

Абрамченко также подвела промежуточные итоги реформы обращения с отходами и рассказала о планах по развитию отрасли на ближайшие годы.

Отмечается, что с 2019 года в РФ создано более 30 тысяч рабочих мест в сфере обращения с отходами, стали появляться новые, уникальные российские технологии работы с ТКО. В 2021 году на организацию раздельного сбора отходов в регионах было выделено 1,5 миллиарда рублей, в текущем — 1 миллиард рублей, в 2023 году будет выделено 500 миллионов рублей. Еще 10 миллиардов рублей выделено на строительство крупных мусороперерабатывающих комплексов, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2024 году.

Сообщается, что ранее с предложением учредить РЭН выступал глава РЭО Денис Буцаев.

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