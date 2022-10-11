В последнее время резко выросло число обращений к психиатрам

По словам Шмиловича, в обращениях преобладают аффективные и истероидные расстройства, а также жалобы на тревожность. Также эксперт рассказал о признаках, явно свидетельствующих о необходимости посещения врача и о том, почему не получится прикинуться психически больным, чтобы избежать частичной мобилизации, пишет iz.ru.
Эксперт отметил, что в настоящее время количество обращений к психиатрам превысило число обращений в разгар пандемии. И большая часть обратившихся пребывает в тяжелом невротическом, реактивном состоянии. Также он подчеркнул, что сейчас большая часть человечества находится в очень напряженном состоянии, которое можно охарактеризовать, как тяжёлый стресс.
Кто-то скрывает это состояние, у кого-то не хватает сил сдерживаться, у некоторых развивается состояние, близкое к реактивному психозу. Проявления могут быть элементарными – истерическими реакциями или более сложными, чреватыми развитием реактивных депрессий, что может в итоге закончиться суицидом.
Психиатр считает, что в нынешней ситуации стресс травмирует даже тех, кто не находится вблизи от боевых действий. Напрягает политическая и экономическая ситуация и рядовому человеку с этим ничего не поделать. Единственный выход – научиться жить в сложившихся условиях, например, заняться вплотную бытовыми вопросами, семейными или другими проблемами. При этом, если реактивные состояния достигают уровня, опасного для человека и его окружения, следует не пытаться заглушить их успокоительным, а обратиться к специалистам. Врач проведет диагностику, назначит терапию и на 80–90% снизит интенсивность огня в голове. В остальных случаях, которых на самом деле большинство, необходимости в лекарственной и психиатрической терапии нет.
Примечательно, что к длительному стрессу, даже связанному с военными действиями люди психологически приспосабливаются. Примером может служить давний конфликт вокруг сектора Газа.
К психиатру надо идти тогда, когда собственные ресурсы на исходе, когда человек понимает, что психологические защитные механизмы исчерпали самостоятельно не справиться. Если нервозность, тревога мешают работе или личной жизни, тогда точно необходима медицинская помощь.