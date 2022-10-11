В последнее время резко выросло число обращений к психиатрам

Психиатр считает, что в нынешней ситуации стресс травмирует даже тех, кто не находится вблизи от боевых действий. Напрягает политическая и экономическая ситуация и рядовому человеку с этим ничего не поделать. Единственный выход – научиться жить в сложившихся условиях, например, заняться вплотную бытовыми вопросами, семейными или другими проблемами. При этом, если реактивные состояния достигают уровня, опасного для человека и его окружения, следует не пытаться заглушить их успокоительным, а обратиться к специалистам. Врач проведет диагностику, назначит терапию и на 80–90% снизит интенсивность огня в голове. В остальных случаях, которых на самом деле большинство, необходимости в лекарственной и психиатрической терапии нет.