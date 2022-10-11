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Траст выставил на аукцион ГК «Русское зерно УФА»

11 октября 07:19
Фото: pixabay.com
Банк непрофильных активов «Траст» выставил на торги крупнейший агропромышленный холдинг в Республике Башкортостан — ГК «Русское зерно Уфа».

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на открытые торги крупнейшую в Республике Башкортостан агропромышленную группу компаний «Русское зерно Уфа». На продажу выставлены права требования к птицефабрикам «Башкирская», «Турбаслинские бройлеры» и их обыкновенные акции, 100% долей ООО ТД «Турбаслинский бройлер», ООО «Башкирское Зерно» и ООО «Башкирское Зерно+», а также обыкновенные акции АО «Уфимский комбинат хлебопродуктов».

Торги на повышение пройдут на площадке Российского аукционного дома 5 декабря.

ГК «Русское зерно Уфа» — крупнейший производитель мяса птицы и товарного яйца в Республике Башкортостан. Компания реализует продукцию под брендами «Турбаслинский бройлер» и «Авдон». Основные направления работы холдинга — птицеводство, растениеводство, производство товарного яйца и продукции глубокой переработки.

Птицеводство представлено тремя площадками выращивания бройлеров (птицефабриками «Туймазинская», «Ашкадарская» и «Турбаслинские бройлеры»), а также двумя площадками родительского стада и ремонтного молодняка («Юбилейная» и «Уфимская»).

Растениеводство представлено ООО «Башкирское Зерно» и ООО «Башкирское Зерно+». Компании занимаются выращиванием с/х продукции (пшеницы, ячменя и др.). На балансе АО «Уфимский комбинат хлебопродуктов» находится Земельный банк и комбикормовый завод мощностью 240 тыс. тонн. АО «Птицефабрика «Башкирская» — предприятие по производству и реализации товарного яйца.

Ссылка на торги https://auction-house.ru/catalog/l-30000118239/

#Новости#1#Общество#Денис Объедкин
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