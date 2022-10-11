Траст выставил на аукцион ГК «Русское зерно УФА»

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на открытые торги крупнейшую в Республике Башкортостан агропромышленную группу компаний «Русское зерно Уфа». На продажу выставлены права требования к птицефабрикам «Башкирская», «Турбаслинские бройлеры» и их обыкновенные акции, 100% долей ООО ТД «Турбаслинский бройлер», ООО «Башкирское Зерно» и ООО «Башкирское Зерно+», а также обыкновенные акции АО «Уфимский комбинат хлебопродуктов».