РЭО: Свыше 20 инвесторов направят 17,6 млрд рублей в 8 экотехнопарков

Буцаев заявил о готовности 24 инвесторов вкладывать средства в строительство объектов. Общий объем инвестиций составит 17,6 млрд рублей, сообщает tass.ru.
“Восемь площадок отобраны по принципу – одна площадка на один федеральный округ. Мы везде завершаем изыскания в октябре текущего года, проектирование будет закончено в конце февраля следующего года, и выйдем на стройку после прохождения соответствующих экспертиз в апреле-мае следующего года”, – пояснил гендиректор РЭО.
По словам Буцаева, создание экотехнопарков стало возможным за счет ожидаемого обновления и запуска института расширенной ответственности производителя (РОП). Глава РЭО подчеркнул, что без изменения РОП участники рынка не будут двигаться в сторону долгосрочных проектов. “А когда показываем источник, из которого возврат инвестиций будет совершен, повторюсь, даже если это 2025 год, то, значит, те проекты, которые были поставлены на паузу, будут реанимированы, а многие новые будут инициированы”, – сказал глава РЭО.
Экотехнопарки возведут в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. На их базе разместят предприятия по утилизации мусора, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 млн тонн вторсырья.