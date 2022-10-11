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РЭО: Свыше 20 инвесторов направят 17,6 млрд рублей в 8 экотехнопарков

11 октября 16:35
Фото: reo.ru
В федеральных округах Российской Федерации построят восемь экотехнопарков с заводами по переработке мусора, а также предприятиями по выпуску продукции из вторичного сырья. Об этом заявил Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, на Российском экологическом форуме.

Буцаев заявил о готовности 24 инвесторов вкладывать средства в строительство объектов. Общий объем инвестиций составит 17,6 млрд рублей, сообщает tass.ru.

“Восемь площадок отобраны по принципу – одна площадка на один федеральный округ. Мы везде завершаем изыскания в октябре текущего года, проектирование будет закончено в конце февраля следующего года, и выйдем на стройку после прохождения соответствующих экспертиз в апреле-мае следующего года”, – пояснил гендиректор РЭО.

По словам Буцаева, создание экотехнопарков стало возможным за счет ожидаемого обновления и запуска института расширенной ответственности производителя (РОП). Глава РЭО подчеркнул, что без изменения РОП участники рынка не будут двигаться в сторону долгосрочных проектов. “А когда показываем источник, из которого возврат инвестиций будет совершен, повторюсь, даже если это 2025 год, то, значит, те проекты, которые были поставлены на паузу, будут реанимированы, а многие новые будут инициированы”, – сказал глава РЭО.

Экотехнопарки возведут в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. На их базе разместят предприятия по утилизации мусора, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 млн тонн вторсырья.

#Новости#1#Ольга Земскова#Общество
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