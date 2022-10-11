РЭО: Свыше 20 инвесторов направят 17,6 млрд рублей в 8 экотехнопарков

По словам Буцаева, создание экотехнопарков стало возможным за счет ожидаемого обновления и запуска института расширенной ответственности производителя (РОП). Глава РЭО подчеркнул, что без изменения РОП участники рынка не будут двигаться в сторону долгосрочных проектов. “А когда показываем источник, из которого возврат инвестиций будет совершен, повторюсь, даже если это 2025 год, то, значит, те проекты, которые были поставлены на паузу, будут реанимированы, а многие новые будут инициированы”, – сказал глава РЭО.