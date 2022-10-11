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Posted 11 октября 2022, 08:47

Published 11 октября 2022, 08:47

Modified 21 октября 2022, 16:24

Updated 21 октября 2022, 16:24

Путин: главы регионов должны следить за соблюдением норм при частичной мобилизации

11 октября 2022, 08:47
Глава РФ Владимир Путин обратился с призывом к губернаторам российских регионов. Лидер России поручил главам субъектов РФ взять под контроль соблюдение военкоматами и прочими ведомствами законодательных норм при частичной мобилизации.

Президент сделал такое заявление 10 октября по видеосвязи во время встречи с губернаторами 15 субъектов Российской Федерации, избранными в сентябре.

Путин также подчеркнул, что требования соблюдения законов страны относятся и к мерам по поддержке членов семей мобилизованных, сообщает Russian.rt.com.

Глава РФ потребовал, чтобы каждое из принятых правил, включая соцгарантии, соблюдалось беспрекословно.

Трансляция встречи проводилась RT.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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