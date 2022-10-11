Путин: главы регионов должны следить за соблюдением норм при частичной мобилизации

Posted 11 октября 2022, 08:47
Published 11 октября 2022, 08:47
Modified 21 октября 2022, 16:24
Updated 21 октября 2022, 16:24
Президент сделал такое заявление 10 октября по видеосвязи во время встречи с губернаторами 15 субъектов Российской Федерации, избранными в сентябре.
Путин также подчеркнул, что требования соблюдения законов страны относятся и к мерам по поддержке членов семей мобилизованных, сообщает Russian.rt.com.
Глава РФ потребовал, чтобы каждое из принятых правил, включая соцгарантии, соблюдалось беспрекословно.
Трансляция встречи проводилась RT.