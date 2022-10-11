Михаил Туркевич. Дело жизни сорокалетней давности донецкого альпиниста

В историю мирового альпинизма заслуженно вошел многократный призер чемпионатов и первенств СССР по альпинизму и скалолазанию, многократный организатор экспедиций в Гималаи, заслуженный мастер спорта Советского Союза Михаил Туркевич.
Покоренная Джомолунгма
Весной далекого 1982 года состоялась первая советская гималайская экспедиция, которой предшествовали годы, именно годы подготовки. 4 мая наши альпинисты впервые поднялись на Эверест, посвятив свое достижение 60-летию образования СССР.
Специальная церемония пуджу
В восточной части Непала, в районе Эвереста проживают шерпы, потомки тибетцев, которые эмигрировали более пятисот лет назад на юг Гималайского хребта. Для них Джомолунгма – священна, поскольку, согласно их верованиям, на ней живут духи, демоны, а также Джомо Мийо Ланг, являющаяся одной из «пяти сестер долголетия», дающие пропитание обитателям пяти наиболее высоких гималайских вершин. Прежде чем подняться на Эверест, шерпы каждый раз проводят специальную церемонию (пуджу), поминая погибших, приводя в порядок свои мысли и душу, и прося духов горы пожалеть их и не губить.
Восхождение было совершено по сложному маршруту, пролегавшему по юго-западному склону, который ранее считался неприступным. Первая советская гималайская экспедиция установила еще один рекорд. Некоторые альпинисты достигли вершины ночью. Это было первое ночное восхождение на Джомолунгму (выше гор на Земле нет).
История экспедиции
Эверест на протяжении десятилетий привлекал внимание многих альпинистов и до сих пор гора считается самой опасной. Восхождение на Эверест тогда и сейчас сопряжено с высоким риском. К тому времени, когда намечалась первая советская гималайская экспедиция, вершину покорили всего около 100 человек, при этом столько же так и не добрались до нее, погибнув при восхождении.
Никто из советских альпинистов не погиб. Большая заслуга в этом организаторов экспедиции и лично Евгения Тамма. Председатель Федерации альпинизма СССР и возглавил экспедицию, предварительно отобрав всех участников. Отсев был жестким. Участники должны были иметь звание не ниже кандидата в мастера спорта, совершить не менее двух восхождений на вершины не ниже 6 900 метров, возраст не должен был превышать 40 лет (было всего одно исключение).
В рамках подготовки к гималайской экспедиции смельчаков, а их из ста человек осталось только двадцать, ждало восхождение на Эльбрус и три восхождения на советские семитысячники. Участники также должны были пройти несколько серьезных проверок на выносливость. Кандидатов «испытывали» в гипобарических барокамерах, в которых создавали давление, близкое к тому, которое должен испытывать человек на высоте 10 километров. Кроме того, спортсменов подвергали значительным нагрузкам, испытывали холодом и т.д.
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Начинаешь иначе жить и думать
«Эверест – это поворотная веха в жизни любого человека, который туда стремился, который достиг вершины и, мало того, спустился оттуда. Для многих он служит конечной точкой жизненного пути. Но те, кто спускаются оттуда, начинают по-другому жить, иначе думать, потому что это – неординарное событие, тем более, когда восхождение совершено не в конце жизни, а в начале, – вспоминал в одном интервью Михаил Туркевич. – В нашей экспедиции я был самым молодым. В спортивной карьере это была реальная возможность продвигаться в сборной команде СССР. Когда успешное восхождение происходит в начале спортивной карьеры, в расцвете сил, поднимаешься и видишь, что горизонты большие, просто огромные. С Эвереста видно далеко и можно выбирать любое направление, которое тебе нравится».
В 1982 году возможность покорить вершину согласно заранее утвержденным властями Непала спискам была предоставлена испанцам, но те приняли предложение Советского Союза, согласившись на обмен сроками экспедиций. Базовый лагерь был разбит 22 марта у подножья Эвереста. Местные шерпы выше 8 000 метров подниматься не стали, советские альпинисты отправились покорять вершину одни. Сорок лет назад 4 мая на высшей точке земного шара был установлен советский флаг, а Леониду Брежневу была отправлена радиограмма о восхождении группы наших храбрецов на Эверест. До сих пор ни одному альпинисту не удалось подняться на вершину по маршруту советской экспедиции.
В альпинисты не идут слабые
«Зачем люди лезут в горы, подвергаясь риску? Спрашивают постоянно. Если коротко, мне так хочется. Наверное, чтобы выразить себя, показать остальным, что и ты чего-то стоишь. Альпинизм такой вид спорта, где счет не идет ни на секунды, ни на метры, ни на килограммы. Здесь другие измерения. Перед тобой вертикальная стена, которую надо пройти. В альпинисты, как правило, не идут слабые. Идут те, кто верит в себя, в своего напарника», – эти слова принадлежат Михаилу Туркевичу.
«Заболел горами» рано
То самое уникальное ночное восхождение на Эверест совершили Михаил Туркевич в паре с Сергеем Бершовым. Первый – легендарная личность для донецкого альпинизма. Уроженец Львовской области (родился 22 марта 1953 года в селе Утешков) закончил Киевский топографический техникум и Киевский государственный институт физической культуры, «заболел горами» в 1973 году, а уже в следующем году перебрался в Донецк. Совершил около 30 восхождений по маршрутам высшей категории сложности.
Клуб альпинистов «Донбасс»
Настоящий рассвет донецкого альпинизма пришелся на 1960-1980-е годы. В далеком 1963 году первый в советской Украине «Снежный барс» (альпинист, совершивший восхождения на все известные в Советском Союзе «семитысячники») Борис Сивцов создал первый в УССР и один из первых во всем СССР клуб альпинистов «Донбасс». Приказ о его создании лично подписал министр угольной промышленности Николай Худосовцев, который сам был любитель отдохнуть в горах. Вскоре была заявлена программа подготовки к восхождению на Эверест, до которой было почти двадцать лет.
Михаил Туркевич был председателем областного альпинистского клуба «Донбасс», инициировал строительство альпинистской базы в Донецкой области. С 2000 года работал в МЧС России. Был заместителем начальника Центра подготовки спасателей МЧС России. И стал соавтором программы подготовки спасателей, которой продолжают пользоваться при разработке нормативных актов и инструкций и сейчас. Рекомендации Михаила Туркевича по организации спасательных операций в горах спасли сотни человеческих жизней в экстремальных условиях.
Помогла литература
Экспедиция на Лхоцзе 2000 года – один из важнейших шагов по формированию спасательного высокогорного отряда, своеобразной группы быстрого реагирования МЧС России, способной действовать на любых высотах. Она стала возможной в том числе и благодаря книге Михаила Туркевича «Поисково-спасательные работы в горах». С этом учебником, разбавленным воспоминаниями и живыми примерами, ознакомился Сергей Шойгу. На тот момент министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий пригласил автора на прием и в ходе беседы «нашлись» средства на экспедицию.
Атмосфера дома и этого человека
«Весь дом завален фотографиями, отчетами, фотоальбомами. Михаил работал на кухне за компьютером, составлял очередную статью, в связи с чем обложен был всевозможными книгами и журналами. Никакого вступления, мы сразу же окунулись в атмосферу дома и его хозяина, оказались втянутыми в водоворот его жизни. Так получилось, что мы взяли интервью, хотя теперь язык не поворачивается так назвать этот разговор. Речь шла сначала об Эвересте, а потом обо всем наболевшем. Сразу же возникло много совместных идей, что писать, как, о чем...» – вспоминает вице-президент Международной Федерации ски-альпинизма Аркадий Клепинин.
Михаил Туркевич обладал и литературным даром и стал автором трех книг – «Зов далеких вершин», «Восхождение», «Спасательные работы», также много работал над разделами «Альпинизм» нескольких энциклопедий. До последнего дня он оставался человеком увлеченным и жизнерадостным.
Умер Михаил Туркевич в 2003 году на отдыхе в Сочи от острого приступа панкреатита, тело самолетом было доставлено в Москву, где подверглось кремации. Он завещал похоронить его прах в горной трещине… На скалодроме возле поселка Зуевка, что на Донбассе, регулярно весной и осенью донецкими альпинистами и скалолазами проводятся соревнования по технике альпинизма памяти одного из героев Эвереста-1982.
Михаил Туркевич был универсальным альпинистом. Многократный чемпион СССР в разных классах восхождений, многократный чемпион и призер СССР по скалолазанию. С ним, как отмечают все знавшие этого смелого человека, было легко общаться, возможно потому, что каждая беседа с ним была как глоток горного воздуха, так хорошо знакомого легендарному покорителю Эвереста.