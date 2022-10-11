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Глава РЭО Буцаев: С помощью облета свалок коптерами оцифровали 350 объектов

11 октября 11:39
Фото: piqsels.com
Участники Российского экологического форума (РЭФ) подвели итоги централизованной инвентаризации полигонов при помощи квадрокоптеров. Как сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО), на начало октября 2022 года облеты совершены над 350 полигонами из 800 действующих в России.

Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что всего до конца текущего года планируется построить цифровые модели 500 полигонов. По его словам, эта работа позволяет оценить реальное состояние мусорных свалок, отследить нарушения на полигонах и понять, сколько отходов они могут вместить, передает телеканал «360».

Работа по построению 3D-моделей полигонов происходит так. Сначала беспилотник, оборудованный лидаром, облетает объект. На основе полученных данных выстраиваются ортофотоплан и ситуационные планы, идет привязка документации. Далее создается трехмерная модель полигона, и после этого делается тепловой прогноз заполняемости и прогноз эксплуатации.

Форум проходит с 10 по 11 октября в Московской области в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Его организатором выступил РЭО.

#Новости#1#Юлия Кононенко#Общество
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