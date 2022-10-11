Глава РЭО Буцаев: С помощью облета свалок коптерами оцифровали 350 объектов

Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что всего до конца текущего года планируется построить цифровые модели 500 полигонов. По его словам, эта работа позволяет оценить реальное состояние мусорных свалок, отследить нарушения на полигонах и понять, сколько отходов они могут вместить, передает телеканал «360».