Глава РЭО Буцаев: С помощью облета свалок коптерами оцифровали 350 объектов

Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что всего до конца текущего года планируется построить цифровые модели 500 полигонов. По его словам, эта работа позволяет оценить реальное состояние мусорных свалок, отследить нарушения на полигонах и понять, сколько отходов они могут вместить, передает телеканал «360».
Работа по построению 3D-моделей полигонов происходит так. Сначала беспилотник, оборудованный лидаром, облетает объект. На основе полученных данных выстраиваются ортофотоплан и ситуационные планы, идет привязка документации. Далее создается трехмерная модель полигона, и после этого делается тепловой прогноз заполняемости и прогноз эксплуатации.
Форум проходит с 10 по 11 октября в Московской области в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Его организатором выступил РЭО.